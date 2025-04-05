為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    停火談判缺進展 魯比歐：川普不願與俄進行「無止盡談判陷阱」

    美國國務卿魯比歐表示，美國總統川普總統不願就結束烏俄衝突，陷入與俄羅斯「無止境的談判的陷阱」。（法新社）

    美國國務卿魯比歐表示，美國總統川普總統不願就結束烏俄衝突，陷入與俄羅斯「無止境的談判的陷阱」。（法新社）

    2025/04/05 13:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週五在比利時與北約盟國會晤後表示，美國總統川普總統不願就結束烏俄衝突，陷入與俄羅斯「無止境的談判的陷阱」，並強調不久後就能看出莫斯科是否真心尋求和平。

    據《法新社》報導，魯比歐當地時間4日表示，儘管川普政府試圖推動全面停火協議，然俄羅斯與烏克蘭仍互指對方持續攻擊能源基礎設施，違反停火協議。魯比歐強調，「川普總統不會掉入無止境的談判陷阱之中。在幾週內，我們很快就會知道莫斯科是否認真對待和平。」

    魯比歐補充，烏國展現出願意全面停火並展開談判的誠意，但俄羅斯總統普廷上月則拒絕了一項美烏提出的無條件停火提案，並將黑海地區的任何停火條件與西方解除制裁掛鉤。

    魯比歐直，「若這只是俄羅斯的拖延戰術，總統不會買單。普廷和俄羅斯人必須做出決定，看他們是否真的想結束戰爭。」

    報導分析，儘管川普力求緩和與俄羅斯的緊張局勢，但對於停火談判缺乏進展亦表示沮喪。許多北約盟國對川普與克里姆林宮的接觸表示關切，同時敦促美方對莫斯科採取更強硬立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播