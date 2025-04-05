停火談判缺進展 魯比歐：川普不願與俄進行「無止盡談判陷阱」

美國國務卿魯比歐表示，美國總統川普總統不願就結束烏俄衝突，陷入與俄羅斯「無止境的談判的陷阱」。（法新社）

2025/04/05 13:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週五在比利時與北約盟國會晤後表示，美國總統川普總統不願就結束烏俄衝突，陷入與俄羅斯「無止境的談判的陷阱」，並強調不久後就能看出莫斯科是否真心尋求和平。

據《法新社》報導，魯比歐當地時間4日表示，儘管川普政府試圖推動全面停火協議，然俄羅斯與烏克蘭仍互指對方持續攻擊能源基礎設施，違反停火協議。魯比歐強調，「川普總統不會掉入無止境的談判陷阱之中。在幾週內，我們很快就會知道莫斯科是否認真對待和平。」

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魯比歐補充，烏國展現出願意全面停火並展開談判的誠意，但俄羅斯總統普廷上月則拒絕了一項美烏提出的無條件停火提案，並將黑海地區的任何停火條件與西方解除制裁掛鉤。

魯比歐直，「若這只是俄羅斯的拖延戰術，總統不會買單。普廷和俄羅斯人必須做出決定，看他們是否真的想結束戰爭。」

報導分析，儘管川普力求緩和與俄羅斯的緊張局勢，但對於停火談判缺乏進展亦表示沮喪。許多北約盟國對川普與克里姆林宮的接觸表示關切，同時敦促美方對莫斯科採取更強硬立場。

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