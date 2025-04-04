去泰國玩注意！5/1起要先上網填寫入境資料

入境泰國5月1日起要先到泰國電子入境卡系統TDAC網寫相關資料。圖為曼谷。（資料照）

2025/04/04 20:27

〔中央社〕為了更好管控外國旅客在泰國的動向，泰國政府恢復旅客填寫入境卡的規定，不過改為線上填寫。新規定將從5月1日上路，民眾在入境泰國前3天可以上網填寫，以利入境程序。

原先外國旅客進入泰國都要填寫TM6入境卡，詳細記載旅客的個人資訊、航班資料和住宿地點等，離境的時候要繳回給泰國移民單位。不過為了吸引更多旅客，減少旅客入境手續，泰國內閣從2022年起陸續暫停從空陸海關口進入泰國要填寫TM6的規定。

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泰國政府為了持續促進觀光業，去年7月開始大幅開放免簽國家的數量，但也因此造成旅客利用免簽入境、卻把泰國做為犯罪基地的現象，今年初就頻傳遊客進入泰國後卻被拐到緬甸詐騙園區的事件。

泰國政府目前沒有要改變免簽相關規定，不過暫停填寫TM6的措施將在今年4月底到期，泰國移民局今天發布新聞稿表示，5月1日起，所有非泰籍的旅客透過陸海空關口進入泰國前，都要先到泰國電子入境卡系統（Thailand Digital Arrival Card,TDAC）填寫個人資訊、航班資料和住宿地點等，這個TDAC系統將取代原有TM6入境卡的功能。

移民局指出，民眾可以在入境前3天上網登記，例如5月1日入境，4月28日就可以上網填寫資料。移民局表示，長居泰國的非泰籍人士也要登記，目前他們正在改善系統，讓長居泰國的非泰籍人士居住地可以選擇泰國。

泰國政府認為，這個系統有助於政府追蹤外國旅客動向，希望藉此增加遊客對泰國旅遊安全的信心。

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