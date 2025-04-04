美中海上安全磋商 中國揚言將反擊美軍挑釁

2023年5月，美國指控1架中國殲-16戰機在南海國際空域，以「不專業方式」對美國1架RC-135偵察機，做出「沒有必要的挑釁行動」。（法新社檔案照）

2025/04/04 05:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和中國2日至3日在上海舉行2025年度海上軍事安全磋商機制工作小組會議，中國海軍指控美軍艦機在中國周邊海空域進行偵察、測量和高強度演訓活動，極易造成誤解誤判，揚言將對美軍任何「危險挑釁」做出回應。

據中國官媒中央電視台和香港南華早報報導，美中兩國在「平等」和「尊重」的基礎上，就上次工作小組會議以來雙方海空安全形勢進行「坦誠、建設性交流」，評估「中美海空相遇安全行為準則」執行情況，討論改進兩國海上軍事安全問題的措施。

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據報導，中方指控美軍艦機在中國周邊海空域進行偵察、測量和高強度演訓活動，極易造成誤解、誤判，危害中國主權和軍事安全，中國人民解放軍將繼續依法依規回應一切危險挑釁行為，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

近年來，美中軍方屢次發生近距離接觸的危險事件。例如，2023年5月，美國指控1架中國殲-16戰機在南海國際空域，以「不專業方式」對美國1架RC-135偵察機，做出「沒有必要的挑釁行動」。北京則反控美方長期、頻繁派艦機對中國抵近偵察，「這種挑釁性的危險行動是引發海上安全問題的根源」。

中國還與其他國家發生過近距離接觸且險些釀成事故的遭遇。今年2月，1架中國軍用直升機在南海黃岩島附近，逼近1架菲律賓軍機僅約3公尺。此外，2架中國殲-16戰機同月也在南海上空向1架澳洲P-8A偵察機釋放熱焰彈（flares），當時雙方距離不到30公尺。

美中海上軍事安全磋商機制工作小組會議始於1998年，通常每年舉行一次，成為兩國軍方對話的重要機制。2022年，由於美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，一度被中國宣布取消、暫停。2023年美國時任總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山會晤時，同意恢復這項磋商機制會議。2024年度的美中海上軍事安全磋商機制工作小組會議，是在美國夏威夷舉行。

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