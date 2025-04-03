民眾不滿經濟政策及國防洩密 川普支持率降至43％

美國民眾對於川普的經濟政策以及國防情資洩密事件感到不滿，川普支持率降至43%，到達川普第二任期以來最低。（歐新社）

2025/04/03 10:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日公布新關稅措施，包含歐盟成員國在內的180多個國家和地區，將面臨這波對等關稅影響。《路透》與民調機構「益普索」（Ipsos）近期針對川普支持度進行民調，由於美國民眾對於川普的經濟政策以及國防情資洩密事件感到不滿，川普支持率降至43%，為川普第二任期以來最低。

根據《路透》民調結果，川普最新支持率降至43%，相比3月21日至23日的民調下降約2個百分點，相比川普1月20日剛上任時的47%支持率下降4個百分點。川普在2017年1月剛上任後不久，創下他第一任期內的最高支持率，達到49%；而川普的最低支持率則出現在2017年12月，僅有33%。儘管如此，川普目前第二任期的整體支持率仍高於他第一任期大部分時間。

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針對川普的經濟政策，受訪者普遍評價不佳，僅37％表達支持，川普對於生活成本上升的應對措施，也只有獲得30％民眾支持。約有半數受訪者認為，提高關稅整體來說弊大於利，僅有約33％的受訪者認為，他們不同意關稅會帶來負面影響的說法，主要是共和黨支持者。

此外，受訪者也對川普政府在通訊軟體Signal洩漏國防機密一事表達不滿，74%受訪者認為以這種方式討論攻擊計劃是魯莽的，僅有22%受訪者認為這只是「無心之過」。此外，有70%的受訪者認同川普應對此事負責。

此次調查在3月31日至4月2日針對1486名美國成年人進行全國調查，抽樣誤差為±3.0%。

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