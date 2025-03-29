曼谷樓塌中國挨批豆腐渣工程 斜槓建築師：就是偷工減料

泰國受到緬甸強震影響，一棟興建中的摩天大樓昨日徹底震垮夷平，而這棟大樓承建單位是中國公司「中鐵十局」。（法新社）

2025/03/29 12:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國受到緬甸強震影響，一棟興建中的摩天大樓昨日徹底震垮夷平，而這棟大樓承建單位是中國公司「中鐵十局」。有不少網友看到當時中鐵十局自家新聞稿吹噓建材使用「無樑樓板」，質疑這種建材抗震度不佳，還笑稱根本是「無良樓板」。不過，斜槓建築師、UniHub創辦人謝昆霖表示，房子倒了跟無樑板一點關係都沒有，「主因就是偷工減料」。

謝昆霖在臉書PO文表示，台灣也有很多無樑板，耐震不會倒，「房子倒了跟無樑板一點屁關係都沒有，主因就是偷工減料。」謝昆霖貼出大樓震倒瞬間的影片表示，大樓的「核心筒」（台灣的正式名稱是核心鋼構架）先塌了，核心鋼構架是建築物中心都有的電梯和樓梯間，這裡的牆壁會特別厚。「核心」是建築的重地，相當於人體的脊椎：支撐身體的重量之外、還負責輸送血液、神經訊號。「核心」裡面通常會有電梯和樓梯還有水與電的管線。

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謝昆霖解釋，台灣由於地震頻繁，非常依賴核心抵抗地震的力量，所以，台灣的建築法規對於「核心」的要求很多，在地震來臨時，核心就會扮演「核心肌群」的效果，穩定你的身體。他挑了一部最清楚的影片，一格一格來回播放，可以看到中國中鐵十局這棟房子，是從核心先垮掉的。

從影片裡，他把值得看的地方來回播放，他強調，以下都是看點和推論，一切都還是依賴調查，並提出「看點一：帆布會呼吸」，這表示這棟房子裡面的空氣被推出來和拉回去。地震為什麼會讓建築物裡面的空氣推出來和拉回去？考慮到建築物最上層還沒有安裝門窗和外牆，唯一的可能性就是裡面的牆壁正在大幅度地扭來扭去。

「看點二：最上面的樓板，整片往下落」，仔細觀察影片，整片樓板的中間是往下凹的，這代表他的「核心」先倒了。最強壯的核心先倒了，於是頂部三層樓板外側，中間的柱子就開始跟著斷掉。頂部三層樓先塌。謝昆霖指出，台灣沒有任何一個地震的房子壞掉是先從「中間、頂層」開始坍塌的。台灣的房子壞掉都是一樓或二樓，因為上面太重，就像人腿軟一樣。

「看點三：煙塵」，影片的後半部，會先看到「煙塵先從帆布裡衝出來」，再看到「外牆崩壞」。這是內部先崩壞的意思，內部先崩壞，導致煙塵混合空氣先被推出帆布，然後外側的柱子和外牆才崩潰。

謝昆霖說，這樣向內坍塌、內縮、倒塌的型態，只見於爆破拆除。像是「爆破拆除」，是一種控制爆炸的拆除技術，透過在關鍵的建築承重點上，策略性地放置炸藥，爆炸後建築物向內坍縮倒塌。至於中國中鐵十局，這棟中國一帶一路政策在泰國蓋的政府辦公大樓。就這樣用類似爆破拆除的方式粉碎式內坍倒了，這表示地震在最關鍵的承重點上爆掉。

謝昆霖最新貼文也分享了一名土木工程師網友PO文，該網友表示，核心筒與預力無樑板系統，特別是偏心的平面配置，31層高樓剪力牆的非線性動態放大效應，扁平預力端錨處的局部補強，設計與施工都複雜很多，品管要求也都要比較嚴格。目前，不知道 中鐵疏忽了什麼？

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