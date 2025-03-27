為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    警告非法移民！美國土安全部長進「世界最恐怖監獄」霸氣喊話

    美國國土安全部長諾姆近日造訪薩爾瓦多的恐怖主義監禁中心（CECOT），直接面對被驅逐的阿拉瓜火車和MS-13幫派成員，並向潛在非法移民發出嚴厲警告。（美聯社）

    美國國土安全部長諾姆近日造訪薩爾瓦多的恐怖主義監禁中心（CECOT），直接面對被驅逐的阿拉瓜火車和MS-13幫派成員，並向潛在非法移民發出嚴厲警告。（美聯社）

    2025/03/27 09:33

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）近日造訪薩爾瓦多的「恐怖主義監禁中心」（CECOT），與被驅逐的黑幫「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）及MS-13幫派成員正面對峙，並對潛在的非法移民發出嚴厲警告。

    綜合外媒報導，美國政府於3月15日依據1798年《外國敵人法案》驅逐了261名非法移民至薩爾瓦多，其中包括100多名委內瑞拉人及21名MS-13幫派成員，其中兩人更是幫派頭目。

    諾姆此行與薩爾瓦多司法部長比亞托羅（Héctor Gustavo Villatoro）一同視察該監獄，隨後會見薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。這是她為期三天的拉美訪問行程之一，接下來還將前往哥倫比亞與墨西哥。

    現場畫面顯示，諾姆在監獄內與大批疑似「阿拉瓜列車」幫派成員面對面接觸。囚犯們全身赤裸，剃著光頭，身穿白色囚服，場面震撼。

    CECOT監獄由薩爾瓦多總統布格磊於2023年啟用，設計可容納4萬名囚犯。每間牢房擠滿65至70人，囚犯須剃光頭並統一穿著白色囚服，每天僅允許30分鐘的室內運動，且不准探視。

    諾姆在參訪時，對著囚犯直接喊話：「不要非法進入美國，否則將被驅逐並面臨起訴。」她隨後也在社群媒體上強調，美國將持續追捕非法移民，並可能將其關押在類似的監獄中。

    目前，薩爾瓦多正處於緊急狀態，政府已逮捕近8.4萬名與幫派有關的嫌犯。此次大規模驅逐行動在美國國內引發法律爭議，一名聯邦法官甚至批評此舉「比納粹時期還要糟」。

    諾姆（左）與薩爾瓦多司法部長比亞托羅（右）一同視察該監獄。（美聯社）

    諾姆（左）與薩爾瓦多司法部長比亞托羅（右）一同視察該監獄。（美聯社）

    諾姆（右）與薩爾瓦多司法部長比亞托羅（左）一同視察該監獄。（美聯社）

    諾姆（右）與薩爾瓦多司法部長比亞托羅（左）一同視察該監獄。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播