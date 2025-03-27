警告非法移民！美國土安全部長進「世界最恐怖監獄」霸氣喊話

美國國土安全部長諾姆近日造訪薩爾瓦多的恐怖主義監禁中心（CECOT），直接面對被驅逐的阿拉瓜火車和MS-13幫派成員，並向潛在非法移民發出嚴厲警告。（美聯社）

2025/03/27 09:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）近日造訪薩爾瓦多的「恐怖主義監禁中心」（CECOT），與被驅逐的黑幫「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）及MS-13幫派成員正面對峙，並對潛在的非法移民發出嚴厲警告。

綜合外媒報導，美國政府於3月15日依據1798年《外國敵人法案》驅逐了261名非法移民至薩爾瓦多，其中包括100多名委內瑞拉人及21名MS-13幫派成員，其中兩人更是幫派頭目。

請繼續往下閱讀...

諾姆此行與薩爾瓦多司法部長比亞托羅（Héctor Gustavo Villatoro）一同視察該監獄，隨後會見薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。這是她為期三天的拉美訪問行程之一，接下來還將前往哥倫比亞與墨西哥。

現場畫面顯示，諾姆在監獄內與大批疑似「阿拉瓜列車」幫派成員面對面接觸。囚犯們全身赤裸，剃著光頭，身穿白色囚服，場面震撼。

CECOT監獄由薩爾瓦多總統布格磊於2023年啟用，設計可容納4萬名囚犯。每間牢房擠滿65至70人，囚犯須剃光頭並統一穿著白色囚服，每天僅允許30分鐘的室內運動，且不准探視。

諾姆在參訪時，對著囚犯直接喊話：「不要非法進入美國，否則將被驅逐並面臨起訴。」她隨後也在社群媒體上強調，美國將持續追捕非法移民，並可能將其關押在類似的監獄中。

目前，薩爾瓦多正處於緊急狀態，政府已逮捕近8.4萬名與幫派有關的嫌犯。此次大規模驅逐行動在美國國內引發法律爭議，一名聯邦法官甚至批評此舉「比納粹時期還要糟」。

諾姆（左）與薩爾瓦多司法部長比亞托羅（右）一同視察該監獄。（美聯社）

諾姆（右）與薩爾瓦多司法部長比亞托羅（左）一同視察該監獄。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法