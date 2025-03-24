失智母買了6人份壽司 兒恍然大悟淚崩：最美好的禮物

網友分享失智症的母親獨自買了6人份壽司的故事，背後原因讓人感動。（圖／翻攝自X @judsan12）

2025/03/24 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨人口高齡化，老年人發生失智症的現象日趨增加。近日，日本社群平台上一則感人的故事引發關注。網友分享罹患失智症的母親獨自買了6人份壽司的故事，背後原因獲得超過13萬個讚，感動許多網友。

日本網友「じゃどさん」在X發文表示，母親罹患失智症，對日期已經失去概念。然而，在3月17日這一天，他的母親卻獨自出門到超市採買，並帶回了6人份的壽司，當中包含了4人份的生魚片握壽司、1份稻荷壽司和1份卷壽司。這舉動讓他感到困惑，因為家中僅有他與母親兩人，他注意到壽司盒上的促銷標籤，認為母親還特別注意折扣，顯示出她的細心和節省。

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不過，隨後他才恍然大悟，原來今天正好是他生日。儘管母親早已不記得這一天的特別意義，但她仍然準備這麼豐盛的一餐，彷彿是為了全家人而準備的。他感動表示，「媽媽或許感覺今天有些特別，儘管她已經分不清日期，也忘記我的生日，但能在生日這一天吃到壽司，已經是最美好的禮物了」。

じゃどさん也向日媒《Hint-Pot》表示，雖然母親可能不再記得具體的日子，但她的行為卻讓他想起了過去全家一起慶祝生日的美好時光。他也推測，母親心中或許還有已經過世的父親和在外地的姐姐，才準備如此多的食物，感動的表示，「即使她不記得生日，這份心意卻是我收到過最珍貴的禮物」。

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