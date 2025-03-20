最美超速犯！20歲女大生逮捕照爆紅 網全被迷倒

美國20歲女大生超速被捕，卻因一張笑容自然的逮捕照，在網路掀起熱潮，示意圖。（資料照）

2025/03/20 23:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕逮捕照不一定總是狼狽模樣。美國一名20歲女大生因超速被捕，卻憑藉一張笑容自然的逮捕照，在社群媒體上掀起熱潮，她也因此意外獲得「最美超速犯」的稱號。

《紐約郵報》報導，今年3月8日，喬治亞大學的20歲學生史都華（Lily Stewart），當時開車前往朋友的生日派對，卻因超速在路上被對向警察攔下。警察告知她超速後開了罰單，但她重新上路時因緊張踩了油門，再次超速，結果直接被逮捕。這起事件讓她進了警局，也意外開啟一段網路熱潮。

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史都華的逮捕照曝光後，迅速在社群媒體傳開。照片中，她笑容自然，妝容整齊，毫無慌亂跡象，引發網友熱議，「這怎麼能抓起來，太像美國小姐了！」、「不管她做了什麼，我都覺得她沒錯。」、「她是趕著去參加派對還是選美？」、「她的電話號碼會在警方的報告中嗎」？甚至有人留言「罰款多少？我來幫她付」！

對於意外爆紅，史都華淡定表示「我覺得很好笑，沒想到會變這樣」！她說，當時為了朋友的生日派對特意打扮，才讓逮捕照看起來特別好看。另外，她也在TikTok轉發網友的創意評論，像「她超速是為了追落跑的獨角獸」或「她要去參加仙女選拔賽」，讓她哭笑不得。這場超速小插曲不僅沒讓她困擾，反而讓她意外解鎖「最美超速犯」的稱號。

Lily Stewart （Morgan County）



Speeding in excess of maximum limits. pic.twitter.com/H68l4KuBla — Everything Georgia （@GAFollowers） March 14, 2025

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