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    尹錫悅命運風向球！代理總統韓悳洙彈劾案3/24宣判

    韓悳洙（圖）的命運被視為尹錫悅政治前途的風向球，備受各界關注。（路透檔案照）

    韓悳洙（圖）的命運被視為尹錫悅政治前途的風向球，備受各界關注。（路透檔案照）

    2025/03/20 16:27

    ［編譯陳成良／綜合報導］南韓政局風雲變幻，據路透報導，憲法法院於週四（20日）宣布，將於3月24日針對代理總統韓悳洙的彈劾案作出裁決。此案因總統尹錫悅彈劾案尚未定讞，備受矚目，韓悳洙的去留被視為尹錫悅政治命運的關鍵指標。

    南韓近年政壇動盪不已。去年底，尹錫悅因短暫頒布戒嚴令，遭國會彈劾停職，總理韓悳洙依法代理總統職務。然而，韓悳洙上任未滿兩週，因拒絕任命三名憲法法院大法官，與在野黨主導的國會衝突加劇，隨後於12月27日同樣被國會彈劾。此後，財政部長崔相穆臨時接掌國家元首職務，因應這場罕見的雙重彈劾危機。

    憲法法院表示，3月24日的裁決將決定韓悳洙是否被罷免，或恢復其代理總統職權。由於尹錫悅彈劾案的審理日期仍未確定，韓悳洙案的結果不僅攸關其個人命運，更被外界視為尹錫悅政治前途的風向球

    這場危機暴露了南韓行政與立法權力間的深刻對立，使政局陷入前所未有的混亂。分析人士指出，這兩起彈劾案的結局，不僅將影響南韓未來政局，也可能波及東北亞地區的穩定。

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