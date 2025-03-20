奇蹟！挪威男子滑雪遭遇雪崩 「活埋7小時」平安獲救

挪威北部特羅姆斯郡（Tromsø）靈恩市（Lyngen）日前發生雪崩。（資料照，法新社）

2025/03/20 16:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕挪威北部特羅姆斯郡（Tromsø）靈恩市（Lyngen）日前發生雪崩，導致與好友一起滑雪的中年男子不幸被活埋。但在事發7小時後，遭雪崩吞沒的男子竟奇蹟獲救，且被救起時意識還相當清楚，讓當地專家震驚不已，因為多數人被雪埋後，最多10分鐘內就會因窒息陷昏迷、甚至喪命，這種情況幾乎前所未見。

綜合外媒報導，挪威特羅姆斯郡靈恩市一處山區昨（19）日發生雪崩，造成山上一些逃生不及的民眾被大雪活埋，其中一名年約40至50歲的男子，事發當時與2名好友正在山上滑雪，3人卻不幸遇上突如其來的雪崩，男子因此被埋進約1.5公尺深的積雪中，他的2名好友則是各自被沖散，1人被沖進下方峽灣水域，1人至今仍下落不明。

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報導指出，男子被雪崩活埋後，幸運地在雪下找到一個氣穴，不僅讓他有足夠的氧氣能呼吸，還成功撥打電話向警方求救。事後當地馴犬師米特加德（Kristian Midtgard）接獲指示，攜帶搜救犬夥伴「威士忌」（Whiskey）按照男子提供的線索上山，並成功找到受困男子，當時他已被長達7小時，但意識仍非常清楚。

米特加德透露，「我們真的很震驚，因為根據經驗，長時間埋在雪下的人幾乎不可能存活，而且是在這麼深的地下。」當地雪崩研究員赫特蘭（Audun Hetland）也指出，「一般來說，雪崩受困者能存活超過10分鐘已屬罕見情況，但這名男子竟然撐到了7個小時，這在過去救援案例的數據統計資料上，幾乎沒有先例。」

靈恩市市長拉森（Erik Larsen）受訪時形容，這起罕見的生還案例是「奇蹟」，同時也再次提醒滑雪愛好者，進入雪崩高風險地區時，務必留意當局的警告，並攜帶必要的安全設備，以確保自身安全。另據報導指出，與男子其中一名好友在落水後，已自行游上岸並順利獲救，但另一名下落不明的女性好友，警消仍在持續進行搜救中。

"Un miracle": un homme survit sept heures sous la neige après une avalanche en Norvègehttps://t.co/VyBpBo6LVA pic.twitter.com/ClquRZKcUF — BFMTV （@BFMTV） March 19, 2025

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