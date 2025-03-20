騙女遊客親嘴？「卓別林」扮演者被爆性騷擾 北京環球影城調查

中國網友爆料，北京環球影城內一名扮演「卓別林」角色者，疑對女遊客做出肢體越界舉動。（擷取自《北京日報》微博）

2025/03/20 12:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北京環球影城一名「卓別林」角色扮演者，近日被中國網友投訴，在與多名女遊客互動過程中，疑作出性騷擾舉動。北京環球影城回稱，已著手調查，並暫停該員工工作。

綜合中國媒體報導，多名中國網友19日發影片爆料，稱被同一名扮演「卓別林」的演員性騷擾，此事迅速引發討論。網友還稱，該行為最早可追溯到2023年。

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據爆料影片，「卓別林」要求女遊客擺出親吻自己臉頰的手勢，在女遊客假裝親吻時，「卓別林」突然轉頭與女遊客接吻。還有照片顯示「卓別林」靠在女遊客肩膀上，視線卻聚焦在遊客胸口。

北京環球影城當日已啟動調查，並回應稱：「3月19日，我們關注到遊客對一名員工的投訴。對此，我們高度重視，立即啟動內部調查，並在第一時間暫停該員工的工作。尊重每一位遊客、為他們提供優質的遊園體驗是我們一直以來遵循的企業核心價值和行為準則。我們將秉承公平公正原則，對於任何不符合公司行為規範和相關制度的行為，根據調查結果及時予以嚴肅處理。感謝大家的關注與反饋。」

中國網友爆料，北京環球影城內一名扮演「卓別林」角色者，疑對女遊客做出肢體越界舉動。（擷取自《北京日報》微博）

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