嚴正警告伊朗！ 川普：葉門叛軍開的每一槍都算在你們頭上

川普17日表示，「青年運動」受伊朗支持，他將要求伊朗必須對「青年運動」發動的攻擊負起全責。（法新社）

2025/03/18 08:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日下令空襲由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝），17日發動第二波空襲，「青年運動」甚至對美國航空母艦「杜魯門號」及其護航船艦發動2波軍事行動，但都被美軍擋下。川普17日表示，「青年運動」受伊朗支持，他將要求伊朗必須對「青年運動」發動的攻擊負起全責。

川普17日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，來自葉門的「青年運動」，所有攻擊行動的背後都源自伊朗，同時也是由伊朗創造的，任何來自「青年運動」的攻擊和報復行為都將遭遇強力反擊。

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川普認為，伊朗扮演「無辜受害者」的角色，聲稱已失去對於「青年運動」這幫暴徒的控制力，但事實上並未失控，伊朗指揮著每一步，提供武器、資金和精密軍事設備，甚至是提供情報。

川普也就此宣布：「從現在開始，青年運動開出的每一槍都會算在伊朗的武器和領導階層頭上，伊朗將為此負責並承擔後果，這些後果將會非常嚴重！」

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