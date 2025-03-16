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    美國「末日風暴」狂襲！龍捲風、沙塵暴、野火肆虐6州已奪31命

    大規模風暴系統近日肆虐美國，從北部邊境延伸至德州，引發龍捲風、沙塵暴及野火，影響範圍超過一億人口。（法新社）

    大規模風暴系統近日肆虐美國，從北部邊境延伸至德州，引發龍捲風、沙塵暴及野火，影響範圍超過一億人口。（法新社）

    2025/03/16 10:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大規模風暴系統近日肆虐美國，從北部邊境延伸至德州，引發龍捲風、沙塵暴及野火，影響範圍超過一億人口。截至目前，災情已造成至少31人死亡，數十萬戶停電，各州進入緊急狀態。

    根據外媒報導，密蘇里州災情最為嚴重，至少12人喪生，當地通報至少5起龍捲風，其中一場風暴將巴特勒郡一棟民宅夷為平地。堪薩斯州也傳出嚴重傷亡，謝爾曼郡發生沙塵暴導致的50輛車連環追撞事故，造成8人死亡。密西西比州則有3人在多起龍捲風襲擊下喪生，泰勒鎮受創最深。阿肯色州通報3人死亡、29人受傷，而德州則有4人罹難，其中3人死於阿馬里洛地區的沙塵暴引發的車禍。奧克拉荷馬州則有1人疑似因濃煙影響視線，發生交通事故身亡。

    除了龍捲風，強風還在美國西南部平原地區引發致命沙塵暴。德州公共安全部門一名警官形容現場情況「宛如一場惡夢」，能見度幾乎為零。而乾燥且強風的氣候條件進一步助長野火蔓延，奧克拉荷馬州報告超過130起火災，焚毀近689平方公里土地，約300棟房屋受損或燒毀，其中包括州長史迪（Kevin Stitt）位於當地的農舍。

    風暴亦造成6個州超過20萬戶家庭與企業停電。阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）與喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）已宣布全州進入緊急狀態。

    美國國家氣象局警告，風暴仍將持續，並可能帶來更多龍捲風及大型冰雹。最大威脅來自與颶風強度相當的強風，陣風時速恐達160公里。專家指出，雖然3月出現極端天氣並不罕見，但此次風暴的範圍與強度格外驚人。

    目前，各州應急單位正積極展開搜救行動，當局、救難人員與志工齊力援助災民，確保受困者獲得必要救援。

    大規模風暴系統近日肆虐美國，從北部邊境延伸至德州，引發龍捲風、沙塵暴及野火，影響範圍超過一億人口。（法新社）

    大規模風暴系統近日肆虐美國，從北部邊境延伸至德州，引發龍捲風、沙塵暴及野火，影響範圍超過一億人口。（法新社）

    大規模風暴系統近日肆虐美國，從北部邊境延伸至德州，引發龍捲風、沙塵暴及野火，影響範圍超過一億人口。（法新社）

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