日本海域驚見白虎鯨！ 專家：並非白化症

白色虎鯨現蹤北海道知床半島海域，罕見畫面引發關注。（圖擷取自N. Hayakawa / IG）

2025/03/12 14:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學媒體《IFLScience》報導，日本北海道知床半島羅臼町（Rausu）近日出現一隻罕見的白色虎鯨（學名：Orcinus orca），與同伴在海面上優雅游動，壯觀景象令人驚嘆。攝影師早川直樹（N. Hayakawa）捕捉並分享了這一畫面，引發廣泛關注。專家推測，這隻虎鯨可能患有「白變症」（leucism），導致部分身體缺乏色素，但其健康並未受影響。

羅臼町位於知床半島東側，是全球知名的賞鯨勝地，每年吸引眾多生態攝影師與遊客前來觀賞虎鯨遷徙。早川直樹表示，過去15年，他每年約有40至50天在當地拍攝虎鯨，這是他首次目睹白色個體。「這是我15年來在羅臼第一次見到白色虎鯨，」他在社群平台X上寫道。

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虎鯨的毛色由遺傳決定，部分個體因基因突變而呈現罕見色彩，例如全白蝙蝠或全黑企鵝。這次發現的白色虎鯨被認為是「白變症」案例，與「白化症」（albinism）不同，白變症僅影響皮膚與毛色，不會導致眼睛變紅或引發其他生理變化。專家強調，這種狀況對虎鯨的生存能力並無不良影響。

早川直樹分享的影像在網路引發熱議，部分網友質疑其真實性，甚至懷疑是AI生成。他澄清，所有照片與影片均未經修飾，純粹是真實記錄。這些影像不僅展現自然界的奇觀，也為科學研究增添珍貴資料。

全球範圍內，白色虎鯨並非首次現蹤。加州外海曾出現1隻名為「Frosty」的白色虎鯨，與此次發現的個體有相似特徵。這些罕見生物的出現，讓賞鯨愛好者驚喜不已，同時也提醒人們自然界多樣性的奧妙。

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