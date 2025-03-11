中國人大閉幕連2年未辦總理記者會 學者：習近平一人說了算

學者分析，連續兩年記者會都沒了，只要習近平時期都不會有，現在就是「習近平一人說了算」，強黨政治已經變成「強人政治」。（彭博）

2025/03/11 19:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國人民代表大會今天下午閉幕，中國國家主席習近平親自出席，國務院總理李強與去年一樣，未能依例舉行總理中外記者會。學者分析，連續兩年記者會都沒了，只要習近平時期都不會有，現在就是「習近平一人說了算」，強黨政治已經變成「強人政治」。

第14屆中國全國人民代表大會第3次會議在北京人民大會堂舉行閉幕，今天會議一開始，人大常委會副委員長李鴻忠即宣布，全國人大常委會委員長趙樂際因呼吸道感染，由他代為主持閉幕會；趙樂際連續2天缺席「兩會」，已引發外界臆測。

請繼續往下閱讀...

今年中國人大閉幕會上通過7項決議，李鴻忠最後喊話，讓我們更加緊密地團結在以「習近平同志為核心的黨中央周圍」，為以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。

對此，成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，從習近平進入第三任期開始，2022年10月先掌握黨的總書記、2023年正式當選國家主席之後，當時我們就認為已經進入「強黨弱政」的時代，因為早在中共20屆二中全會在2023年2月召開時，習就很明顯削弱國務院的權限了。

王宏仁指出，去年是首次國務院總理報告不開記者會，徹底讓國務院噤聲。當初總理記者會的目的，其實是要改變中國之前在西方媒體的形象，趙紫陽就是一例，會有些幽默風趣的對話，到後來朱鎔基、溫家寶透過總理記者會，強調政府怎樣打擊貪腐的決心。

王宏仁分析，國務院總理記者會連續兩年沒了，明年也不會有，只要習近平時期都不會有。只有習近平一個人才能講話，但是習近平不會接受媒體訪問的，所以現在就是「習近平一人說了算」，其他人不能在外面亂解讀，強黨政治已經變成強人政治。

中國全國人民代表大會今天下午閉幕，中國國家主席習近平親自出席，國務院總理李強與去年一樣，未能依例舉行總理中外記者會，人大委員長趙樂際因病缺席，由副委員長李鴻（見圖）主持。（翻攝央視）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法