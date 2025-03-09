血腥鎮壓前總統阿塞德勢力！敘利亞動亂上千人死亡 13年來最慘

敘利亞沿海爆發敘利亞過渡政府軍隊與效忠遭罷免總統阿塞德的武裝勢力衝突，造成上千人死亡，是13年來最嚴重的暴力事件。（美聯社）

2025/03/09 11:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞沿海爆發近日爆發激烈衝突，敘利亞過渡政府軍隊與效忠遭罷免總統阿塞德（Bashar al-Assad）的武裝勢力在傑布萊市（Jableh）及周邊地區交火，造成上千人死亡，是13年來最嚴重的暴力事件。

據《路透》報導，敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，過渡政府軍隊與效忠前總統阿塞德的阿拉維派（Alawite）在傑布萊市及周邊地區爆發激烈衝突，造成數千人死亡，包括745名當地居民、125名敘利亞安全部隊成員和148名忠於前總統的人員。

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敘利亞人權觀察組織表示，受害者包括許多阿拉維派婦女和兒童，這是敘利亞內戰13年以來最嚴重的暴力事件。

過渡政府聲稱，這是對所謂的新興叛亂勢力的鎮壓，數十名安全部隊成員在與武裝分子的激烈衝突中被殺。政府官員也承認，鎮壓行動中確實存在違規行為，但他們將責任歸咎於民眾動亂和一些試圖在混亂中趁機作案的反叛組織。

有報道稱，在一個村莊發生數十名阿拉維派男子遭行刑式殺害，加劇外界對新執政者能否包容治理國家的質疑，人權觀察組織批：「這不是支持或反對前阿塞德政權的問題。這是帶有宗派性質的大規模屠殺，目的是驅逐阿拉維派居民。」

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）支持政府的鎮壓行動，但他同時警告安全部隊不要過度反應：「我們不能放縱自己的行為，否則我們與敵人就沒有區別」，他說：「當我們放棄道德時，我們就與敵人沒兩樣。」強調平民和俘虜不應受到虐待。

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