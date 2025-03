中國慘了！美密蘇里州控告中共武肺時囤積物資 法官判賠8千億

美國密蘇里州指控中國共產黨在武肺時期囤積物資,聯邦法官裁定中國各部門、中共須賠償244億8882萬5457美元。圖為中國防疫人員。(路透)

2025/03/08 15:01

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國密蘇里州指控中國共產黨在武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)時期囤積物資,聯邦法官林博(Stephen Limbaugh)7日裁定中國各部門、中共須賠償244億8882萬5457美元(約新台幣8042億元),並從判決當日起計算利息。

據《福斯新聞》報導,時任密蘇里州檢察長的施密特(Eric Schmitt),於5年前發起訴訟,指控中國「在疫情期間阻礙關鍵醫療設備(包括PPE)的生產、買賣和出口(obstructing the production, purchase, and export of critical medical equipment, including PPE, during the pandemic)」。

請繼續往下閱讀...

在這起官司中,中華人民共和國、中國共產黨、中國國家衛生健康委員會、中國應急管理部、中國民政部、湖北省人民政府、武漢市人民政府都被密州列為被告。

一審時美國法官駁回了密州的指控,但在今年1月由上訴法院審理時,核准密蘇里州的訴訟,聯邦法官林博7日更裁定密州所提交的證據合理,因此上述被告必須賠償逾244億美元。

密蘇里州現任檢察長貝利(Andrew Bailey)透露,這是密州史上最高賠償金額,是第2高的6倍左右,並且成為密州和美國追究中國向全球散播武肺責任的里程碑勝訴。

貝利說,雖然中國拒絕出庭,但並不代表他們能逃脫懲罰,他在社群平台X上向中國喊話,直指「你們欠密蘇里州240億美元(You owe Missouri $24 BILLION)」,若不還錢將扣押州內中國人名下資產和農地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法