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    中國慘了！美密蘇里州控告中共武肺時囤積物資 法官判賠8千億

    美國密蘇里州指控中國共產黨在武肺時期囤積物資，聯邦法官裁定中國各部門、中共須賠償244億8882萬5457美元。圖為中國防疫人員。（路透）

    美國密蘇里州指控中國共產黨在武肺時期囤積物資，聯邦法官裁定中國各部門、中共須賠償244億8882萬5457美元。圖為中國防疫人員。（路透）

    2025/03/08 15:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州指控中國共產黨在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）時期囤積物資，聯邦法官林博（Stephen Limbaugh）7日裁定中國各部門、中共須賠償244億8882萬5457美元（約新台幣8042億元），並從判決當日起計算利息。

    《福斯新聞》報導，時任密蘇里州檢察長的施密特（Eric Schmitt），於5年前發起訴訟，指控中國「在疫情期間阻礙關鍵醫療設備（包括PPE）的生產、買賣和出口（obstructing the production, purchase, and export of critical medical equipment, including PPE, during the pandemic）」。

    在這起官司中，中華人民共和國、中國共產黨、中國國家衛生健康委員會、中國應急管理部、中國民政部、湖北省人民政府、武漢市人民政府都被密州列為被告。

    一審時美國法官駁回了密州的指控，但在今年1月由上訴法院審理時，核准密蘇里州的訴訟，聯邦法官林博7日更裁定密州所提交的證據合理，因此上述被告必須賠償逾244億美元。

    密蘇里州現任檢察長貝利（Andrew Bailey）透露，這是密州史上最高賠償金額，是第2高的6倍左右，並且成為密州和美國追究中國向全球散播武肺責任的里程碑勝訴。

    貝利說，雖然中國拒絕出庭，但並不代表他們能逃脫懲罰，他在社群平台X上向中國喊話，直指「你們欠密蘇里州240億美元（You owe Missouri $24 BILLION）」，若不還錢將扣押州內中國人名下資產和農地。

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