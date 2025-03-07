敘利亞血戰擴大！過渡政府軍激戰前總統勢力 48人喪命拉塔基亞

敘利亞西部拉塔基亞省近日爆發激烈衝突，敘利亞過渡政府軍隊與效忠遭罷免總統阿塞德的武裝勢力在傑布萊市及周邊地區交火，已造成至少48人死亡。（法新社）

2025/03/07 10:44

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞西部拉塔基亞省（Latakia）近日爆發激烈衝突，敘利亞過渡政府軍隊與效忠遭罷免總統阿塞德（Bashar al-Assad）的武裝勢力在傑布萊市（Jableh）及周邊地區交火，已造成至少48人死亡。

綜合外媒報導，根據敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）統計，死者包括16名政府安全部隊人員、28名阿塞德支持者，以及4名平民。多名士兵在傑布萊市內及周邊地區的伏擊與襲擊中受傷。

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過渡政府軍隊表示，此次行動鎖定「與戰爭罪犯蘇海爾·阿爾·哈桑（Suhail al-Hassan）結盟的武裝團體」。哈桑綽號「老虎」，曾任阿塞德政權下的敘利亞特種部隊指揮官，被指控犯下「對敘利亞人民最令人憎惡的屠殺」。

目擊者指出，政府軍直升機襲擊了貝特阿納（Beit Ana）村及周邊森林中的武裝人員，鄰近村莊亦遭到砲擊。據悉，武裝戰鬥人員此前曾在該地區伏擊並襲擊國防部車輛及人員。

拉塔基亞省因特殊的政治與宗教背景成為衝突焦點。該地區主要居民為阿拉維派（Alawite），而前總統阿塞德亦屬於此一宗教少數群體。在阿塞德家族數十年的統治下，該省一直是其最堅實的支持基地。

伊斯蘭聖戰組織HTS（Hayat Tahrir al-Sham）領導的武裝勢力於去年12月初佔領大馬士革（Damascus），終結阿塞德家族對敘利亞的長期統治。雖然新政府領導人多次承諾保護國內少數族群，但阿拉維派民眾仍擔憂，由於其宗教背景與對阿塞德家族的忠誠，恐遭到報復。

與此同時，據敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）報導，安全部隊於傑布萊逮捕前空軍情報負責人胡韋德賈（Mohammed al-Khuwaitja），他曾在阿塞德父親哈菲茲·阿塞德（Hafez al-Assad）統治期間擔任關鍵情報職務，並被指控涉及「數百起謀殺案」。

敘利亞西部拉塔基亞省近日爆發激烈衝突，敘利亞過渡政府軍隊與效忠遭罷免總統阿塞德的武裝勢力在傑布萊市及周邊地區交火，已造成至少48人死亡。（法新社）

據悉，武裝戰鬥人員此前曾在該地區伏擊並襲擊國防部車輛及人員。（法新社）

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