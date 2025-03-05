40嫖客擠爆小巷！長沙「頭牌花魁」真面目曝光 全網暴動

湖南省長沙一家隱密聲色場所因「頭牌花魁」生意火爆，巷弄內嫖客大排長龍。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/03/05 23:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省長沙有家隱密聲色場所因「頭牌花魁」生意火爆，巷弄內嫖客大排長龍，引來警方查緝。「長沙花魁」的真容在網路瘋傳，驚人美貌讓網友議論紛紛，直言「這樣的顏值，難怪會讓這麼多人趨之若鶩。」

據當地媒體報導，業者原本低調經營，但近期人氣暴增，特別是深夜時段，經常可看到數十名男子聚集門口等候，引發鄰近居民不滿。曾在江蘇買春的嫖客透露，自己原以為當地已是盛況，未料長沙竟能再度刷新他的認知，「三、四十個人在狹窄巷弄裡排隊，場面實在驚人。」

請繼續往下閱讀...

多次投訴無果後，附近居民決定報警。警方火速突擊，當場查獲40多名嫖客及場所涉案人員，帶回調查。場所已被查封，案件進一步偵辦中。

事發後，「長沙花魁」接客影片在網路瘋傳，畫面顯示她擁有飄逸長髮、曼妙身材及修長美腿，搭配甜美笑容，瞬間引發熱議，許多網友驚嘆，「確實漂亮，不愧是花魁！」、「這表情、這身材，完全無法拒絕。」、「憑本事掙錢沒錯，比某些貪官污吏強多了。」、「長這樣為何不去當網紅？」、「不太理解，既然這麼正幹嘛要在這種破雞店上班」。

不過，也有網友質疑，這是否為刻意擺拍，「這是真的嗎？」、「感覺像是故意炒作的話題。」、「AI？」、「隨便一個影片，自己加上字，造謠真簡單」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法