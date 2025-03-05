數位排毒！3天不碰手機 大腦竟有新變化

德國研究顯示，手機斷捨離能重塑大腦活動。（彭博資料照）

2025/03/05 10:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕智慧型手機幾乎無時無刻伴隨現代人，但德國最新研究發現，只要限制使用3天，大腦活動就會出現明顯變化。

據《ScienceAlert》報導，德國海德堡大學（Heidelberg University）與科隆大學（University of Cologne）的研究顯示，短暫告別手機能重塑與獎勵機制和渴望相關的神經模式，影響類似物質成癮，凸顯手機依存的潛在風險。

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這項研究招募25名18至30歲的年輕人，要求他們在72小時內盡量避免使用智慧型手機，僅限必要通訊與工作用途。研究團隊在實驗前後透過磁振造影（MRI）掃描與心理測驗，觀察神經活動變化。結果發現，限制手機使用後，大腦與成癮相關的多巴胺（Dopamine）與血清素（Serotonin）系統出現調整，這些神經傳導物質掌管強迫行為與情緒調節。

實驗中，參與者在掃描時觀看不同圖像，包括開啟或關閉的手機，以及船隻、花卉等中性畫面。當手機圖像出現時，與獎勵處理和慾望相關的大腦區域活動改變，模式類似尼古丁或酒精成癮的腦訊號，暗示手機可能具有類似的成癮性。研究的論文指出：「大腦活動變動與成癮相關的神經系統有關聯，顯示手機使用影響深遠。」

然而，心理測驗顯示，參與者的情緒與渴望感並未顯著改變。部分人自述心情變好，但數據未達統計顯著性。研究未深入剖析變化原因，但推測手機活動的成癮性可能因使用情境而異。研究人員坦言：「我們無法區分對手機的渴望與對社交互動的渴求，這兩者在當今密不可分。未來研究應進一步釐清。」

自2007年首款iPhone問世不到20年，手機已深刻改變生活。這項研究揭示，放下手機即使短暫，也會引發微妙的神經反應。專家警告：「這些神經機制可能加劇高風險族群的成癮行為。」研究已刊於《電腦與人類行為》（Computers in Human Behavior）期刊，提醒民眾正視手機使用的潛在影響。

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