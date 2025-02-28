日本辣妹「喝斷片」倒臥街頭影片瘋傳！ 網驚：這樣不怕出事？

一名日本網友在社群平台X上傳了一段影片，拍攝東京大久保公園附近的「醉倒女子」景象。（圖翻攝自X/@masami777777）

2025/02/28 15:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名日本網友近日在社群平台X上傳了一段影片，主題是拍攝東京大久保公園附近「醉倒女子」景象。畫面中，多名年輕女性因酒醉直接倒臥在路邊沉睡，讓該網友驚訝地表示：「除了日本，沒見過哪個國家的年輕女性能這樣安心睡在戶外，而不擔心自身安全。」該影片截至目前已累積超過270萬次觀看，並在網路上掀起熱議。

據了解，該影片拍攝地點位於東京知名的「流鶯一條街」大久保公園。影片中，攝影者先拍攝到一排站立的流鶯，接著鏡頭轉向數名喝醉後直接倒臥在地上的年輕女性。

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上傳影片的網友表示，這些女子雖然是成年人，應為自身行為負責，但他也質疑她們深夜獨自在戶外沉睡的安全性，並感嘆：「目前這樣的狀況或許仍算安全，但未來若移民政策有所變動，這樣的治安環境可能就不復存在了。」

該影片曝光後，引發網友兩極反應。有人認為，雖然日本治安相對良好，但「女性仍然可能遭受騷擾，並非絕對安全」，並指出這些女子可能是因酒醉失去意識，而非刻意選擇在戶外過夜。此外，也有網友質疑拍攝者的意圖，認為公開拍攝並上傳這類畫面，本身就帶有不單純的動機。

面對爭議，該名拍攝者隨後在X上發聲回應，強調：「隨著移民的增加，日本文化可能會遭到破壞，這樣的景象也將不復存在。」他進一步表示，未來這些醉倒在街頭的女子可能會成為性侵目標，而熟睡的男性則可能遭扒手行竊，呼籲東京居民積極參與投票，「支持那些關心減稅和保障生活的政治家，今夏請務必前往投票。」

「日本以外で若い女性が

暴行の恐れなく夜屋外で眠れる国は

見たことがない」????



確かに今の所は大丈夫だけど

この先の移民政策によっては

こんな状況は

あり得なくなるかも????????



pic.twitter.com/0JdbAp2Awp — マサミ （@masami777777） February 27, 2025

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一名日本網友在社群平台X上傳了一段影片，拍攝東京大久保公園附近的「醉倒女子」景象。（圖翻攝自X/@masami777777）

一名日本網友在社群平台X上傳了一段影片，拍攝東京大久保公園附近的「醉倒女子」景象。（圖翻攝自X/@masami777777）

一名日本網友在社群平台X上傳了一段影片，拍攝東京大久保公園附近的「醉倒女子」景象。（圖翻攝自X/@masami777777）

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