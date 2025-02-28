日本辣妹「喝斷片」倒臥街頭影片瘋傳！ 網驚：這樣不怕出事？
一名日本網友在社群平台X上傳了一段影片，拍攝東京大久保公園附近的「醉倒女子」景象。（圖翻攝自X/@masami777777）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕一名日本網友近日在社群平台X上傳了一段影片，主題是拍攝東京大久保公園附近「醉倒女子」景象。畫面中，多名年輕女性因酒醉直接倒臥在路邊沉睡，讓該網友驚訝地表示：「除了日本，沒見過哪個國家的年輕女性能這樣安心睡在戶外，而不擔心自身安全。」該影片截至目前已累積超過270萬次觀看，並在網路上掀起熱議。
據了解，該影片拍攝地點位於東京知名的「流鶯一條街」大久保公園。影片中，攝影者先拍攝到一排站立的流鶯，接著鏡頭轉向數名喝醉後直接倒臥在地上的年輕女性。
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上傳影片的網友表示，這些女子雖然是成年人，應為自身行為負責，但他也質疑她們深夜獨自在戶外沉睡的安全性，並感嘆：「目前這樣的狀況或許仍算安全，但未來若移民政策有所變動，這樣的治安環境可能就不復存在了。」
該影片曝光後，引發網友兩極反應。有人認為，雖然日本治安相對良好，但「女性仍然可能遭受騷擾，並非絕對安全」，並指出這些女子可能是因酒醉失去意識，而非刻意選擇在戶外過夜。此外，也有網友質疑拍攝者的意圖，認為公開拍攝並上傳這類畫面，本身就帶有不單純的動機。
面對爭議，該名拍攝者隨後在X上發聲回應，強調：「隨著移民的增加，日本文化可能會遭到破壞，這樣的景象也將不復存在。」他進一步表示，未來這些醉倒在街頭的女子可能會成為性侵目標，而熟睡的男性則可能遭扒手行竊，呼籲東京居民積極參與投票，「支持那些關心減稅和保障生活的政治家，今夏請務必前往投票。」
「日本以外で若い女性が— マサミ （@masami777777） February 27, 2025
暴行の恐れなく夜屋外で眠れる国は
見たことがない」????
確かに今の所は大丈夫だけど
この先の移民政策によっては
こんな状況は
あり得なくなるかも????????
pic.twitter.com/0JdbAp2Awp
移民が増加していき日本の文化は破壊されこのような風景はなくなり逆に このような状態になってる方々は今後はレイプの標的とされます。寝ている男性の場合スリの標的でしょう。東京にいる方は減税等に投票したり生活を守ってくれる政治家に今年の夏投票しに行ってください https://t.co/chlk49e4Zy— 帰化議員禁止、スパイ防止法導入しろ！ （@TGunpura） February 27, 2025
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
一名日本網友在社群平台X上傳了一段影片，拍攝東京大久保公園附近的「醉倒女子」景象。（圖翻攝自X/@masami777777）
一名日本網友在社群平台X上傳了一段影片，拍攝東京大久保公園附近的「醉倒女子」景象。（圖翻攝自X/@masami777777）
一名日本網友在社群平台X上傳了一段影片，拍攝東京大久保公園附近的「醉倒女子」景象。（圖翻攝自X/@masami777777）