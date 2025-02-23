為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國遊客「在浴缸大便」害房間停用2天 日飯店員工：無法理解

    中國遊客在入住期間，竟在廁所的浴缸內排泄，導致該房間被迫停用兩天，並需額外請專業消毒人員進行清潔。示意圖，與本文無關。（情境照）

    中國遊客在入住期間，竟在廁所的浴缸內排泄，導致該房間被迫停用兩天，並需額外請專業消毒人員進行清潔。示意圖，與本文無關。（情境照）

    2025/02/23 23:56

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前往日本的遊客已連續4個月突破300萬人次，其中來自中國的外國旅客人數最多，也傳出不少怪事，一名日本酒店員工向媒體透露，某中國遊客一家在入住期間，竟在廁所的浴缸內排泄，導致該房間被迫停用2天，並需額外請專業消毒人員進行清潔。

    根據《SPA》報導，外國遊客大增帶來不少住宿問題，包括噪音──大聲播放音樂吵到隔壁房、在禁菸房抽菸，甚至有人用房店熱水器煮泡菜火鍋。飯店從業人員中野良晴（化名）受訪表示，「大多數外國人都很遵守禮儀，但是他們數量如此之多，肯定會有一些人連簡單的事情都做不到。」

    他分享，過去曾有中國遊客入住雙人房後，發生了令人傻眼的情況。當清潔人員進入房間時，驚訝地發現浴缸內有固體排泄物，並且堵住了排水口。「無論情況如何緊急，浴室旁邊明明就有馬桶，且大廳樓層也設有公共廁所，實在無法理解為何會發生這樣的事情。」

    出於衛生考量，酒店無法僅以一般清潔方式處理，而是緊急聯絡專業消毒人員進行徹底清潔，導致酒店不得不讓這間房間閒置兩天。更令人無奈的是，這名中國遊客並未留下任何聯絡方式，且作為短期旅客，飯店幾乎無法追索賠償，讓酒店業者感到十分無助。

    報導發佈後在Yahoo Japan引起熱議，不少日本網友留言表示，「需要讓中國遊客支付押金」、「我曾經看到一位中國女性開著門上廁所」、「曾遇到一群中國遊客大聲交談，並把每間房的門都打開，造成極大的噪音。 而且，就在我以為一切終於安靜下來的時候，房間裡飄來了一陣香菸味。我趕緊跑到走廊上，看到有人用門擋把門打開一條縫，正在抽菸。」

    還有日人分享，「我和家人在飯店吃飯，大約有50名中國遊客像旅遊團一樣走了進來。喧鬧聲中，我注意到有蟹殼掉在桌下不撿，人們都脫下了鞋子，坐在椅子上，膝蓋抬起，有些人還盤腿而坐。最令人震驚的是，當我去廁所時，水槽裡還在流水，衛生紙不知為何散落在地板上，捲筒紙從架子上掉了下來。地板和馬桶座都濕了（在遊客到來之前，這裡是乾淨的、正常的廁所）。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播