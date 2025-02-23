中國遊客「在浴缸大便」害房間停用2天 日飯店員工：無法理解

中國遊客在入住期間，竟在廁所的浴缸內排泄，導致該房間被迫停用兩天，並需額外請專業消毒人員進行清潔。示意圖，與本文無關。（情境照）

2025/02/23 23:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前往日本的遊客已連續4個月突破300萬人次，其中來自中國的外國旅客人數最多，也傳出不少怪事，一名日本酒店員工向媒體透露，某中國遊客一家在入住期間，竟在廁所的浴缸內排泄，導致該房間被迫停用2天，並需額外請專業消毒人員進行清潔。

根據《SPA》報導，外國遊客大增帶來不少住宿問題，包括噪音──大聲播放音樂吵到隔壁房、在禁菸房抽菸，甚至有人用房店熱水器煮泡菜火鍋。飯店從業人員中野良晴（化名）受訪表示，「大多數外國人都很遵守禮儀，但是他們數量如此之多，肯定會有一些人連簡單的事情都做不到。」

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他分享，過去曾有中國遊客入住雙人房後，發生了令人傻眼的情況。當清潔人員進入房間時，驚訝地發現浴缸內有固體排泄物，並且堵住了排水口。「無論情況如何緊急，浴室旁邊明明就有馬桶，且大廳樓層也設有公共廁所，實在無法理解為何會發生這樣的事情。」

出於衛生考量，酒店無法僅以一般清潔方式處理，而是緊急聯絡專業消毒人員進行徹底清潔，導致酒店不得不讓這間房間閒置兩天。更令人無奈的是，這名中國遊客並未留下任何聯絡方式，且作為短期旅客，飯店幾乎無法追索賠償，讓酒店業者感到十分無助。

報導發佈後在Yahoo Japan引起熱議，不少日本網友留言表示，「需要讓中國遊客支付押金」、「我曾經看到一位中國女性開著門上廁所」、「曾遇到一群中國遊客大聲交談，並把每間房的門都打開，造成極大的噪音。 而且，就在我以為一切終於安靜下來的時候，房間裡飄來了一陣香菸味。我趕緊跑到走廊上，看到有人用門擋把門打開一條縫，正在抽菸。」

還有日人分享，「我和家人在飯店吃飯，大約有50名中國遊客像旅遊團一樣走了進來。喧鬧聲中，我注意到有蟹殼掉在桌下不撿，人們都脫下了鞋子，坐在椅子上，膝蓋抬起，有些人還盤腿而坐。最令人震驚的是，當我去廁所時，水槽裡還在流水，衛生紙不知為何散落在地板上，捲筒紙從架子上掉了下來。地板和馬桶座都濕了（在遊客到來之前，這裡是乾淨的、正常的廁所）。」

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