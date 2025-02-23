戰爭遺毒奪命 柬埔寨1對2歲兄妹觸未爆彈慘死

柬埔寨暹粒省1起未爆彈爆炸事故奪走2名2歲幼童性命，再次凸顯柬埔寨戰後未爆彈持續威脅人民生命安全的嚴峻問題。（圖擷取自臉書/HENG Ratana）

2025/02/23 16:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨暹粒省一起未爆彈爆炸事故奪走2名2歲幼童性命，再次凸顯柬埔寨戰後未爆彈持續威脅人民生命安全的嚴峻問題。

據《衛報》報導，據柬埔寨排雷行動中心（CMAC）證實，事故發生於22日，地點位於暹粒省斯瓦伊的偏遠村莊。2名死者是堂兄妹關係，分別為2歲女童麗莎（Muo Lisa）和2歲男童燕（Thum Yen）。事發時，2名幼童的父母正在農地工作，孩童疑似意外發現1枚未爆彈並引發爆炸。CMAC專家經過現場勘查，從殘骸確認該未爆彈為1枚已存在超過25年的火箭推進榴彈。

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這起悲劇發生地點在1980年代曾是柬埔寨政府軍與紅色高棉叛軍的主要戰場之一。專家指出，由於彈藥內的爆炸物會隨時間變得不穩定，這類長期遺留的未爆彈極具危險性。

根據統計，在1970年至1998年的衝突期間，柬埔寨鄉村地區遺留了約400萬至600萬枚地雷和其他未爆彈藥。自戰事結束以來，已有近2萬人因觸及這些戰爭遺留物喪生，約4.5萬人受傷。儘管近年傷亡數字持續下降，但未爆彈威脅仍然存在。

柬埔寨排雷行動中心總幹事亨拉塔納，在其臉書上寫道，「戰爭早已結束，超過25年來國家享有完全的和平，然而，由於地雷與未爆彈的遺留，柬埔寨人民的鮮血仍在流淌。」

為解決這一問題，柬埔寨培養了1支極具經驗的排雷團隊，過去10年更在聯合國支持下，派遣數千名排雷人員前往非洲和中東協助當地排雷工作。目前，美國正為柬埔寨8個省份的排雷工作提供援助，援助金額為636萬美元（約新台幣2億），計畫執行期為2022年3月至2025年11月。這項援助曾一度因川普政府的90天外國援助凍結令而暫停，但華盛頓其後發出豁免，准許恢復撥款。

根據統計，在1970年至1998年的衝突期間，柬埔寨鄉村地區遺留了約400萬至600萬枚地雷和其他未爆彈藥。（圖擷取自臉書/HENG Ratana）

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