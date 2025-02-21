利用AI監視與帶風向 OpenAI刪除中朝使用者帳戶

OpenAI已刪除利用其AI聊天機器人ChatGPT來監視與帶風向的中國與北韓的用戶的帳號。圖為OpenAI與ChatGPT的logo。（路透）

2025/02/21 23:54

〔編譯張沛元／綜合報導〕人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的製造商OpenAI在21日表示，已刪除為數不詳的來自中國與北韓的使用者的帳戶，因為這些用戶被認為利用該公司的AI技術於惡意目的，包括監視盯梢與影響輿論。

OpenAI並未透露有多少中朝帳戶被封，或有這些帳戶被封的時間點，但透過1份報告指出，監視與帶風向是獨裁政權可能試圖借助AI來對付美國及其本國人民的方式。

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OpenAI是使用AI工具偵測到這些惡意行動。例如，某些用戶利用ChatGPT產生抹黑美國的西班牙文新聞稿，並以中國企業的名義發表於拉丁美洲的主流新聞媒體上。

第2個案例中，可能與北韓有關的惡意行為者利用AI為虛構的求職者產生履歷與線上自傳，以便騙取西方公司的職缺。

另有顯然與柬埔寨詐騙集團有關的ChatGPT帳戶，使用OpenAI的技術在包括X與Facebook等的社群媒體與通訊平台上進行翻譯與產生評論。

美國政府已對中國據稱利用AI壓人民、傳播錯誤訊息以及破壞美國及其盟友的安全，表示憂慮。

OpenAI的ChatGPT是最受歡迎的AI聊天機器人，該公司有超過4億名每週活躍用戶。

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