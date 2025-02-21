對中國間諜斬草除根 美眾議員摩爾 : 全面禁止中國學生簽證

美國共和黨籍聯邦眾議員摩爾表示，打擊中國間諜活動的唯一方法是消除中國間諜在美國蒐集敏感資訊的所有機會，包括學生簽證。（法新社）

2025/02/21 16:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦眾議員摩爾（Riley Moore）最近警告，在美國留學的中國學生當中，可能有為數不少的間諜，呼籲美國國會立法，禁止向中國公民發放學生簽證。但分析指出，試圖切斷中國學生接受美國教育的機會，可能不是解決問題的最佳方法，應是關閉美國校園中由中國資助的中國學生和學者協會。

《美國之音》（VOA）21日報導，摩爾最近替《新聞週刊》（Newsweek）撰文指出，「太多人（中國留學生）同時擔任中共的情報蒐集者或間諜，現在是我們的民選官員對此一威脅作出緊急反應的時候。國會可以立即採取一項措施遏制這個威脅：阻止中國利用我們的學生簽證計畫」。

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美國聯邦政府去年10月指控5名中國公民夜訪密西根州一個軍事基地，拍攝美軍和台灣軍隊進行實彈演習的畫面。這5人都是持學生簽證來美的密西根大學學生。摩爾以此為例表示，這只是中共利用美國學術機構作為間諜活動平台的冰山一角。

2023到2024學年，美國有近28萬名持學生簽證的中國留學生。摩爾認為，即使在簽證審查過程中投入更多時間和金錢，也無法消除來自中國的間諜威脅。儘管實施更嚴格的審查會是一個好的開始，美國仍難以判斷簽證申請人從事間諜活動的風險，因為許多懷著單純目的進入美國的人，後來都被中共招募或脅迫從事間諜活動。

因此，摩爾認為成功打擊間諜活動的唯一方法是消除中共間諜在美國蒐集敏感資訊的所有機會，「立即禁止所有中國公民的學生簽證對於保護和捍衛我們的國家安全、創新技術、關鍵基礎設施和個人資訊至關重要」。

他也提到，學生簽證相對容易獲得，占美國每年發放給中國公民的簽證總數的很大一部分，「是時候關掉水龍頭了」。

然而，華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）技術和國家安全計畫研究員德雷塞爾（Bill Drexel）指出，鑑於美國已發生多起中國學生涉嫌嚴重國家安全問題的事件，美國人對此感到擔憂非常自然。但試圖切斷中國學生接受美國教育的機會，可能不是解決問題的最佳方法，應該設法讓接受美國教育的中國學生再次為美國國安利益效力。

德雷塞爾也認為，應關閉大學裡的中國學生學者協會，「我們應該鼓勵中國學生來美國求學，讓他們知道自己國家的政權有多麼殘暴和專制，並幫助他們了解自己國家的情況。雖然民主看似混亂，但它實際上是美國人民繁榮的一個關鍵因素」。

「傳統基金會」亞洲研究中心中國研究員孔明尚（Michael Cunningham）指出，目前學生簽證隱含的問題來自歐巴馬政府，「不是把整個系統摧毀，而是要確保進行適當的審查」。

孔明尚甚至建議，對中共產造成傷害的方法不是禁止中國學生，而是賦予這些學生權力，因為「沒有什麼比中國學生出國留學更讓中共害怕」。

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