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    乾旱地區救星！ 智利霧水收集技術可創穩定水源

    智利的上霍斯皮西奧市水資源匱乏，年降水量不足5毫米。研究人員發現，通過網格收集霧氣中的水滴可提供穩定飲用水。（彭博）

    智利的上霍斯皮西奧市水資源匱乏，年降水量不足5毫米。研究人員發現，通過網格收集霧氣中的水滴可提供穩定飲用水。（彭博）

    2025/02/21 00:06

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕智利北部沙漠城市上霍斯皮西奧（Alto Hospicio）水資源匱乏，年降水量不足5毫米，研究人員在當地通過網格收集霧氣中的水滴，發現可提供穩定用水。研究團隊正進一步製作全國「霧水收集地圖」，希望解決水資源問題，並促進農業灌溉與城市綠化。

    《BBC》報導，位於阿他加馬沙漠（Atacama Desert）邊緣的上霍斯皮西奧，年降水量不足5毫米，水資源極為匱乏，尤其是貧民窟，由於無法使用供水網路，全都依賴卡車運送用水。但現在智利的研究人員發現，利用霧水收集技術可以為貧民窟提供穩定的飲用水。研究人員認為，該城市上空的雲霧提供一個潛在的水源，這些霧氣可以被有效收集，滿足用水需求。

    霧水收集技術的原理非常簡單，研究人員在網格上安裝細網，當濕潤的雲層通過網格時，水滴會凝結並被收集。研究指出，這項技術已經在中南美洲某些地區小規模應用，最大的霧水收集系統之一則位於撒哈拉沙漠邊緣的摩洛哥。研究人員計算出，1萬7000平方公尺的網格可以滿足貧民窟每週用水量─卡車每週載送30萬公升的水。

    報導指出，智利的研究團隊正在製作全國範圍的「霧水收集地圖」，以進一步了解各地霧氣的收集潛力。專家表示，霧水收集不僅可以提高城市應對氣候變化的韌性，還能提供穩定的水源，有助於解決乾旱地區的水資源危機。此外，霧水也能用於農業灌溉，促進城市綠化與農業生產，成為解決乾旱地區可持續發展的創新方案。

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