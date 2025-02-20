做賊喊抓賊？中國抨擊越南在柏礁填海造地

中國自然資源部的研究指稱，從2022年至2024年，越南在柏礁的填海造地面積成長10倍，達到1.94平方公里，並在柏礁西端開挖1條寬299公尺、平均深度達11.37公尺的航道，足以停泊全球部分最大型軍艦。（法新社檔案照）

2025/02/20 06:34

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國不僅在南海爭議海域與菲律賓頻頻爆發衝突，現在更針對越南開砲！中國外交部19日表示，反對越南在南沙群島（Spratly Islands，越南稱長沙群島）的柏礁（Barque Canada Reef）進行填海造地活動。

柏礁自1980年代以來一直被越南佔領，但多個國家都宣稱對該礁擁有主權。隨著美國和中國爭奪在越南的影響力，這場爭端愈演愈烈。

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華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲海事透明倡議（AMTI）2023年11月公布的報告指出，越南最新一輪在南沙群島的擴建工程始於2021年，以柏礁的造島工程最令人注目。

香港南華早報19日報導，中國自然資源部的1項研究指稱，從2022年至2024年，柏礁的填海造地面積成長10倍，達到1.94平方公里，並在珊瑚灘地上鋪設混凝土。越南還在柏礁西端開挖1條寬299公尺、平均深度達11.37公尺的航道，足以停泊全球部分最大型軍艦。

CSIS指出，越南已對南海20個島礁進行填海造地工程，造地面積約3.5平方公里。儘管越南填海造地的總面積僅約中國的4分之1，卻是僅次於中國在南海填海造地面積最大的國家。

中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上，被問到柏礁填海造地活動時聲稱，南沙群島是中國固有領土，柏礁是南沙群島的一部分，中方一貫反對相關國家在非法侵佔的島礁上進行建設活動。越南外交部則未回應置評請求。

CSIS指出，中國過去10年在南海完成16個填礁造島或填海造島工程，造地近16平方公里，而越南為了抗衡中國，也進行自己的填海造島擴建工程。

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