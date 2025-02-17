泰國22歲嫩模陪睡全裸陳屍飯店 疑遭迫嗑藥暴斃中國籍嫌犯跑了

泰國曼谷一間酒店近日傳出命案，引發社會關注。酒店房間示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

2025/02/17 11:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷拉拋（Latphrao）近日傳出酒店命案，一名22歲泰籍女模特爾艾瑞達（Airada）全身赤裸陳屍在房中，疑似遭到37歲中國籍男子杜英（Duoying，音譯）強迫吸毒致死；案發後，嫌犯迅速離開，目前仍在逃。

綜合泰媒報導，當地時間10日晚間2時52分，艾瑞達透過模特經紀公司被安排到拉拋一間酒店「陪侍」37歲中國男子杜英，酬勞為6000元泰銖（約新台幣5825元），工作時長約4至5小時。然而，期間杜英疑似強迫艾瑞達吸食毒品，導致她失去意識。

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監視器畫面顯示，杜英於當日早上6時16分獨自離開酒店，期間無其他人進出房間。數小時後，酒店人員發現艾瑞達全身赤裸躺在床上已無生命跡象，立即報警處理；警方初步調查指出，房內無打鬥或掙扎痕跡，遺體上也無明顯外傷，案件細節仍在釐清當中。

艾瑞達家屬對警方的調查態度深感不滿，強調她從未吸毒，認為她是受到杜英強迫才會配合吸食毒品，妹妹更透露，警方原先承諾會徹查此案，後來卻採信4名匿名證人的證詞，試圖將艾瑞達塑造成「自願吸毒」。

不僅如此，家屬還接到自稱是模特經紀人的多次聯繫，對方表示杜英願意賠償10萬泰銖作為葬禮費用，（約新台幣9.7萬元）作為葬禮費用，之後又提高至20萬泰銖（約新台幣19.4萬元）。隨後，甚至有一名自稱警察的男子出面，開價50萬泰銖（約新台幣48.5萬元）希望家屬接受和解。

家屬表示，警方更向他們施壓，稱他們有兩個選擇，接受賠償與歸還艾瑞達財物的和解方案，或是提起法律訴訟，但警方卻直言敗訴機率高達80%。此舉讓家屬懷疑，案件調查是否受到外力干預，甚至傳出模特公司與執法部門可能存在不明關係。

涉案的中國籍男子杜英仍在逃，泰國警方已通知移民局加強邊境管制，防止其潛逃出境。然而，家屬至今仍未獲得任何賠償，無奈之下只得借錢，在曼谷一間寺廟為艾瑞達舉行簡單葬禮。

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