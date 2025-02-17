美國東部遭暴風雪與洪災侵襲 肯塔基州災情最嚴重已8死

美國東部地區遭遇重大冬季風暴侵襲，造成至少9人死亡。（法新社）

2025/02/17 09:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國東部地區遭遇重大冬季風暴侵襲，造成至少9人死亡，其中肯塔基州災情最為嚴重，已有8人喪生，包括一名兒童。國家氣象局將此次風暴稱為「重大且可能具有歷史性意義的突發性洪水事件」，全美超過1億人口處於各類天氣警報之下。

綜合外媒報導，肯塔基州州長畢什爾（Andy Beshear）已宣布進入緊急狀態。該州面臨嚴重洪災，當地緊急救援人員展開大規模救援行動，已進行數百起水上救援。目前該州有超過300條道路被迫封閉，多處房屋遭洪水淹沒。基礎設施嚴重受損，約9800戶居民斷水，另有21000戶被要求煮沸飲用水。一處療養院的100名居民已緊急疏散至當地教堂。

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鄰近的田納西州同樣遭受嚴重衝擊，田納西州蒙哥馬利郡克拉克斯維爾市（Clarksville）出現「令人震驚的突發洪水景象」。維吉尼亞州和西維吉尼亞州也發布洪水警報，後者已在10個縣宣布進入緊急狀態。維吉尼亞州已調派國民警衛隊協助救災。在喬治亞州亞特蘭大，一棵大樹因強烈雷暴倒塌壓毀民宅，造成1人死亡。

天氣預測中心對田納西州西北部和肯塔基州西部地區發布最高級別的4級「極端」突發洪水威脅評級。從紐約州北部延伸至新英格蘭地區，逾1000萬民眾處於冬季風暴警告之下，預計將持續到週一早晨。

美國總統川普已批准肯塔基州的聯邦災害聲明，聯邦緊急事務管理局（FEMA）已抵達當地展開救援工作。肯塔基州已部署146名國民警衛隊士兵和飛行員參與救災。維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）也向白宮提交加速重大災害聲明申請。

此外，阿拉巴馬州多處建築，包括一所中學的屋頂遭強風掀翻。內華達山脈地區則降下6英尺積雪。目前多個受災州仍有數十萬用戶處於停電狀態，其中喬治亞州停電用戶超過10萬戶。

美國東部地區遭遇重大冬季風暴侵襲，造成至少9人死亡。（法新社）

美國東部地區遭遇重大冬季風暴侵襲，造成至少9人死亡。（法新社）

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