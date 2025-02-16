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    手機細菌量比馬桶多10倍！專家教「3方法」清潔手機

    專家警告，手機可能是細菌與病毒的溫床，若未定期清潔，可能增加感染風險。示意圖。（資料照）

    專家警告，手機可能是細菌與病毒的溫床，若未定期清潔，可能增加感染風險。示意圖。（資料照）

    2025/02/16 21:54

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕智慧手機已成為人們日常不可或缺的工具，但專家警告，手機可能是細菌與病毒溫床，若未定期清潔，可能增加感染風險。多項研究顯示，手機上的細菌數量驚人，甚至比馬桶座還要多10倍，專家建議民眾養成每日清潔手機的習慣，以降低染病風險。

    根據《財星》雜誌報導，2017年一項針對高中生手機的研究發現，每支手機可能攜帶超過1.7萬個細菌基因拷貝，顯示手機表面是細菌繁殖的理想環境。此外，美國亞利桑那大學的研究進一步指出，手機表面攜帶的細菌可能比馬桶座多10倍，包括大腸桿菌、沙門氏菌、諾羅病毒、葡萄球菌，甚至奈瑟氏淋病雙球菌等致病菌。

    新澤西州聖名醫療中心傳染病專家薩格爾（Suraj Saggar）表示，許多人在如廁時使用手機，使其暴露於細菌環境，隨後又將手機放入口袋或包包內，密閉環境進一步助長細菌生長。他提醒，病原體可透過手部接觸手機後再觸碰眼、鼻、口進入人體，增加感染風險。

    馬里蘭大學聖約瑟夫醫學中心感染預防主任舒馬特（Kim Shumate）建議，民眾應每天定期清潔手機，以降低細菌滋生風險，並提供三招方法清潔。第一招，使用含70%異丙醇（IPA）的酒精濕巾擦拭手機及外殼，並搭配超細纖維布擦乾。第二招，使用標榜可殺死諾羅病毒或流感病毒的消毒產品，若有含漂白劑則須確保消毒液停留時間足夠，至少需停留3至5分鐘才能有效殺菌。第三招，可使用紫外線消毒盒，定期將手機放入消毒，以消滅表面細菌。

    專家提醒，手機已成為日常生活中不可或缺的工具，但也可能成為疾病傳播的媒介，唯有養成良好的清潔習慣與手部衛生，才能有效降低感染風險，維護自身健康。

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