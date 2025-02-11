中國大媽看《哪吒》2小時講不停 不甩勸說反潑人飲料

中國新疆一間電影院內發生衝突，一名婦人不滿說話遭到制止，遂朝女子怒潑奶茶。（擷取自微博）

2025/02/11 17:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕看電影是許多人的休閒娛樂，進影城觀賞不僅是為了享受震撼的視聽效果，也希望能沉浸在故事情節中。然而，中國新疆一名大媽在觀看《哪吒之魔童鬧海》時喋喋不休長達2個小時，嚴重影響他人觀影體驗，甚至在被提醒後惱羞成怒，朝勸阻的女子怒潑奶茶，誇張行徑引發熱議。

綜合中媒報導，新疆烏魯木齊一名女子近日在電影院觀看《哪吒之魔童鬧海》時，坐在後方的大媽不停出聲解說劇情，甚至角色模仿台詞，她忍耐了近2個小時，終於在關鍵劇情時轉身請對方安靜，未料大媽不僅不收斂，反而變本加厲提高音量繼續說話。

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當事女子表示，她多次勸說卻遭大媽惡言回嗆「又沒跟妳說話，還說什麼她是我媽，說話怎麼了？」雙方爭執升溫，女子拿出手機錄影存證，大媽動手拍打手機，並怒潑一杯奶茶。

事後，女子將影片上傳至社群平台，網友紛紛痛批大媽行為缺乏公德心，更有人直呼大媽就是電影最大的反派。有網友詢問當時為何不報警處理，女子則回應，擔心與老人糾纏會引起公憤，因此選擇忍讓離場。

影城工作人員透露，事發後該女子曾至前台反映，但因急著回家洗衣服便未進一步追究。

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