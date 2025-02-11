為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國大媽看《哪吒》2小時講不停 不甩勸說反潑人飲料

    中國新疆一間電影院內發生衝突，一名婦人不滿說話遭到制止，遂朝女子怒潑奶茶。（擷取自微博）

    中國新疆一間電影院內發生衝突，一名婦人不滿說話遭到制止，遂朝女子怒潑奶茶。（擷取自微博）

    2025/02/11 17:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕看電影是許多人的休閒娛樂，進影城觀賞不僅是為了享受震撼的視聽效果，也希望能沉浸在故事情節中。然而，中國新疆一名大媽在觀看《哪吒之魔童鬧海》時喋喋不休長達2個小時，嚴重影響他人觀影體驗，甚至在被提醒後惱羞成怒，朝勸阻的女子怒潑奶茶，誇張行徑引發熱議。

    綜合中媒報導，新疆烏魯木齊一名女子近日在電影院觀看《哪吒之魔童鬧海》時，坐在後方的大媽不停出聲解說劇情，甚至角色模仿台詞，她忍耐了近2個小時，終於在關鍵劇情時轉身請對方安靜，未料大媽不僅不收斂，反而變本加厲提高音量繼續說話。

    當事女子表示，她多次勸說卻遭大媽惡言回嗆「又沒跟妳說話，還說什麼她是我媽，說話怎麼了？」雙方爭執升溫，女子拿出手機錄影存證，大媽動手拍打手機，並怒潑一杯奶茶。

    事後，女子將影片上傳至社群平台，網友紛紛痛批大媽行為缺乏公德心，更有人直呼大媽就是電影最大的反派。有網友詢問當時為何不報警處理，女子則回應，擔心與老人糾纏會引起公憤，因此選擇忍讓離場。

    影城工作人員透露，事發後該女子曾至前台反映，但因急著回家洗衣服便未進一步追究。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播