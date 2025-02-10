南韓在野黨推動「週休三日」 李在明：應對AI效率提升

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明於今（10）日在國會發表演說，提出推動「每週4天工作制」的構想。（韓聯社）

2025/02/10 20:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明於今（10）日在國會發表演說，提出推動「每週4天工作制」的構想，強調人工智慧（AI）等尖端技術的快速發展，應轉化為縮短勞動時間的契機。他呼籲縮短勞動時間，改善勞工的生活品質，並希望此舉能讓南韓在全球競爭中站穩腳步。

綜合韓媒報導，李在明表示，隨著AI時代的到來，傳統的勞動概念和福利體系將發生根本性變化，單純依賴延長工作時間和剝削勞動力，無法在全球競爭中生存。他主張，應首先實行每週4.5天工作制，最終實現每週4天工作制，以應對AI技術廣泛應用後帶來的效率提升。他強調：「延長工作時間和壓榨勞動力的時代已經過去，只有縮短工時，才能讓我們贏得這場全球競爭。」

請繼續往下閱讀...

為了促進經濟成長與民生改善，李在明建議國會至少編列30兆韓元（約新台幣6777億元）的追加預算，用於發放消費券、補償小型企業損失、支援地方貨幣流通，以及投資公共住宅建設、高中免費教育、AI與半導體等未來產業。他強調：「無論是進步派還是保守派政策，只要有助於改善民生，我們就應該全面動員。」

李在明提出南韓未來發展的核心目標：「企業發展與勞工權益不應是對立關係，我們要減輕企業負擔、擴大社會安全網，並以靈活的勞動力促進穩定就業。」他希望透過社會各界的對話，實現一個以合作與妥協為基礎的新型社會架構。

另外，李在明也提及去年12月總統尹錫悅宣布緊急戒嚴令的事件，批評此舉對國家造成嚴重傷害，讓南韓在國際間的民主、經濟、文化和國防地位瞬間崩塌，形同退步為落後國家。

李在明的政策主張贏得了不少進步派民眾的支持，根據Real Meter民調，他在熱門進步派總統候選人中領先。然而，他的主張也面臨不少挑戰，例如縮短工時對企業競爭力的影響，以及巨額追加預算的財源問題。另外，執政黨「國民力量」的國會議員在他演說過程中多次打斷，顯示政策推動可能面臨激烈的黨派對立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法