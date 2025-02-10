川普嘲諷「泰勒絲遭噓」！ 超級盃「對比畫面」引爆話題

當天比賽中，支持堪薩斯城酋長隊的川普在國歌播放時登上大螢幕，獲得全場熱烈掌聲與歡呼。（路透）

2025/02/10 16:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與歌手泰勒絲近日同時現身紐奧良凱撒超級巨蛋，觀看第59屆超級盃賽事，兩人在場間獲得截然不同的觀眾反應，引發關注。

據《紐約郵報》報導，當天比賽中，支持堪薩斯城酋長隊的川普在國歌播放時登上大螢幕，獲得全場熱烈掌聲與歡呼。相比之下，到場為男友、酋長隊崔維斯凱爾西（Travis Kelce）加油的泰勒絲出現在大螢幕時，則遭到費城老鷹隊球迷噓聲。

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賽後，川普在其社群媒體平台Truth Social上發文評論此事，稱「MAGA非常不寬容！」他還轉發了一則將他和女兒伊凡卡鼓掌的影片與球迷噓泰勒絲的影片並列比較的貼文，該貼文寫道：「川普在超級盃上獲得熱烈歡呼，而泰勒絲則被噓。世界正在療癒！」

值得一提的是，川普在上半場老鷹隊以24比0領先時便提前離場。此前他曾預測酋長隊會獲勝，並公開表達對酋長隊四分衛馬霍姆斯的欽佩，讚賞其妻子和家人支持「讓美國再次偉大」（MAGA）運動。

這並非兩人首次出現分歧。此前泰勒絲曾公開支持前副總統賀錦麗，引發川普在社群媒體上表示「我討厭泰勒絲！」。回顧2018年，費城老鷹隊在贏得超級盃後，曾拒絕參加白宮的慶祝活動，也讓川普對該隊心存芥蒂。

為男友、酋長隊崔維斯凱爾西加油的泰勒絲出現在大螢幕時，遭到費城老鷹隊球迷噓聲。（路透）

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