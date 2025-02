塞爾維亞總統座車高速行駛突然爆胎 驚險畫面曝光

2025/02/10 11:50

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)乘坐的座車,日前在行駛途中,後輪突然脫落,所幸意外未造成人員傷亡。官方表示,高度關注事件,必須徹查。

綜合《香港01》、俄羅斯《消息報》報導,武契奇當天乘坐的車輛,是經過特別設計的防彈奧迪(Audi)汽車。事發生後,武契奇被轉移到另一輛車上,繼續前往活動現場與民眾會面。

武契奇隨後以幽默的方式提及此事,表示「輪胎在路上爆了」。

武契奇說,不必對此事過度解讀或炒作。「這沒什麼特別的,不值得大驚小怪」,他還透露,自己通常會更換出行路線,以確保安全。

塞爾維亞負責僑務事務的官員則表示,事件值得高度關注,必須展開徹查。「最理想的調查結果是確認這僅是一場意外,沒有外部干預。」

#BREAKING #Serbia An accident occurred when a tire fell off the vehicle carrying the President of Serbia, Aleksandar Vučić.



No injuries were reported, and the president was seen exiting the vehicle unharmed. pic.twitter.com/E5UwMQYHX7