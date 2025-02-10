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    塞爾維亞總統座車高速行駛突然爆胎 驚險畫面曝光

    塞爾維亞總統武契奇。（美聯社）

    塞爾維亞總統武契奇。（美聯社）

    2025/02/10 11:50

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）乘坐的座車，日前在行駛途中，後輪突然脫落，所幸意外未造成人員傷亡。官方表示，高度關注事件，必須徹查。

    綜合《香港01》、俄羅斯《消息報》報導，武契奇當天乘坐的車輛，是經過特別設計的防彈奧迪（Audi）汽車。事發生後，武契奇被轉移到另一輛車上，繼續前往活動現場與民眾會面。

    武契奇隨後以幽默的方式提及此事，表示「輪胎在路上爆了」。

    武契奇說，不必對此事過度解讀或炒作。「這沒什麼特別的，不值得大驚小怪」，他還透露，自己通常會更換出行路線，以確保安全。

    塞爾維亞負責僑務事務的官員則表示，事件值得高度關注，必須展開徹查。「最理想的調查結果是確認這僅是一場意外，沒有外部干預。」

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