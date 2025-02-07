嚴防中國製攝影機！美國土安全部：可破壞基礎設施、執行間諜活動

中國影像監控設備大廠海康威視（Hikvision）的監視產品。（彭博）

2025/02/07 19:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國國家廣播公司新聞網》（ABC News）最近取得的美國國土安全部公告指出，中國製造、可網路連線的攝影機，使中國政府有能力對美國基礎設施進行破壞或間諜活動，粗估目前有1萬2000個這類攝影機，在數百個美國關鍵基礎設施中使用，包括化學和能源領域。

據報導，這些中製攝影機大多缺乏資料加密和安全裝置，並且預設與製造商連線。國土安全部警告，中國網路特務先前就曾利用這類攝影機執行任務，若不設下更嚴格限制，中方很有可能進一步獲取存取和操縱系統的權限，「駭客可利用資訊科技網路上設置的攝影機進行初始訪問，再轉移至其他設備，導致敏感的流程數據外洩，而駭客再用這些數據規劃入侵行動或破壞業務系統」。例如，駭客可以入侵安全系統上的攝影機，執行取消警報、觸發錯誤警報，或關閉故障安全機制等動作。

請繼續往下閱讀...

儘管美國傳播委員會（FCC）早在2022年下令，禁止這類中製網路連線攝影機進口，但中國持續透過一種被稱為「白色標籤」（white labeling）的手法加以規避。這種手法類似「洗產地」，讓這些攝影機由另一家公司包裝、銷售後，再進入美國。正因如此，從2023到2024年，美國網路中設置的這類攝影機數量，預估增加高達40%；截至去年年初，美國數百個關鍵基礎設施中，約有1萬2000個這類攝影機。

該公告指出，至少自2020年以來，中國政府支持的駭客，廣泛利用中製攝影機的安全漏洞展開行動。例如，美國國家情報首長辦公室商業網路威脅情報計畫指出，2024年3月，一家美國石油和天然氣公司的中製攝影機，被發現與中國伺服器進行連線，其中一個可能與中國政府支持的駭客有關。

美國通訊網路則是中國駭客鎖定的另一個領域，因此手機設備的相機也具有風險。去年，數十萬名美國手機用戶的數據，在一次中國駭客和間諜活動中被竊取，可能有逾100萬名用戶受害，國會怒斥這是「美國歷史上最嚴重的電信駭客攻擊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法