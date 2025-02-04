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    崩潰！澳洲東岸海灘再現鯊魚攻擊 17歲救生隊少女不幸罹難

    茲穆達自8歲起參與衝浪救生活動，是救生隊副隊長，並曾代表參加救生世界錦標賽。這位音樂天賦出眾的少女熱愛海灘，卻不幸遭遇鯊魚攻擊身亡。（圖擷取自X/@burkylie12）

    茲穆達自8歲起參與衝浪救生活動，是救生隊副隊長，並曾代表參加救生世界錦標賽。這位音樂天賦出眾的少女熱愛海灘，卻不幸遭遇鯊魚攻擊身亡。（圖擷取自X/@burkylie12）

    2025/02/04 11:33

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日澳洲昆士蘭州海灘發生令人心痛的悲劇，17歲救生員茲穆達（Charlize Zmuda）在星期一下午5點左右遭到鯊魚致命攻擊，年輕生命就此逝去。

    綜合外媒報導，茲穆達自8歲起參與衝浪救生活動，是救生隊副隊長，並曾代表參加救生世界錦標賽。茲穆達的父親表示，女兒除了擁有出色的衝浪救生技能外，也展現了驚人的音樂才華，「她只要聽過一段音樂，就能立刻演奏出來，彷彿心跳間的瞬間就能捕捉旋律」。而這位音樂天賦出眾的少女熱愛海灘，卻不幸遭遇鯊魚攻擊身亡。

    事發地點在一個未設巡邏的海灘區域，儘管當地居民知道此區域附近常有鯊魚出沒，但如此靠近岸邊的攻擊仍令人震驚。此海灘在事件發生後立即封閉。

    昆士蘭衝浪救生協會執行長對這起事件表示，茲穆達是一位技術高超的救生員，她的死「令人震驚和難以接受」，給全國救生員社群帶來巨大衝擊。

    茲穆達的父親表示，儘管家人感到無比悲痛，但不希望人們因此停止前往海灘。家屬希望社會關注她精彩的生命，而非悲慘的死因。當地居民紛紛在海灘獻花致敬。

    這是昆士蘭州不到3個月內第3起鯊魚攻擊事件，也是1個多月內第2起致命攻擊。去年12月，一名40歲男子在漢皮島潛水時遭鯊魚殺害。

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