崩潰！澳洲東岸海灘再現鯊魚攻擊 17歲救生隊少女不幸罹難

〔即時新聞/綜合報導〕近日澳洲昆士蘭州海灘發生令人心痛的悲劇,17歲救生員茲穆達(Charlize Zmuda)在星期一下午5點左右遭到鯊魚致命攻擊,年輕生命就此逝去。

綜合外媒報導,茲穆達自8歲起參與衝浪救生活動,是救生隊副隊長,並曾代表參加救生世界錦標賽。茲穆達的父親表示,女兒除了擁有出色的衝浪救生技能外,也展現了驚人的音樂才華,「她只要聽過一段音樂,就能立刻演奏出來,彷彿心跳間的瞬間就能捕捉旋律」。而這位音樂天賦出眾的少女熱愛海灘,卻不幸遭遇鯊魚攻擊身亡。

事發地點在一個未設巡邏的海灘區域,儘管當地居民知道此區域附近常有鯊魚出沒,但如此靠近岸邊的攻擊仍令人震驚。此海灘在事件發生後立即封閉。

昆士蘭衝浪救生協會執行長對這起事件表示,茲穆達是一位技術高超的救生員,她的死「令人震驚和難以接受」,給全國救生員社群帶來巨大衝擊。

茲穆達的父親表示,儘管家人感到無比悲痛,但不希望人們因此停止前往海灘。家屬希望社會關注她精彩的生命,而非悲慘的死因。當地居民紛紛在海灘獻花致敬。

這是昆士蘭州不到3個月內第3起鯊魚攻擊事件,也是1個多月內第2起致命攻擊。去年12月,一名40歲男子在漢皮島潛水時遭鯊魚殺害。

