京都觀光客爆量多離譜？平交道柵欄被人潮塞爆降不下來

由於湧入大批遊客，日本京都飽受觀光公害之苦。（法新社）

2025/02/01 14:57

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年連假，包含許多中國人以及台灣人都選擇出國遊玩，其中日本京都成為許多人出國首選，也造成京都人滿為患，知名景點伏見稻荷大社湧入大批遊客，甚至連平交道警示響起，柵欄都被滿滿遊客卡住降不下來。

社群平台X瘋傳春節連假期間京都恐怖人潮場景，其中知名景點伏見稻荷大社湧入大批觀光客，只見洶湧人潮穿越伏見稻荷大社外的平交道口，當平交道警示響起時，仍有許多遊客在軌道上，柵欄被卡住放不下來，可以聽到有人用中文大喊「快點過去」，擁擠程度令人吃驚。

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JR西日本表示，在影片拍攝當天，火車誤點20分鐘，原因是護欄未放下導致列車延遲；有日本人抱怨，可能因為春節的關係，周圍就只聽到中文，人多得要命，所以沒走到千本鳥居，只是參觀了正殿就離開了，伏見稻荷大社已經變成了幾乎無法花時間觀光的地方。

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