川普大清洗！FBI高層6人「被退休」 要求交出調查國會暴動特工名單

至少6名聯邦調查局（FBI）高級幹部在2月3日前退休或請辭，同時司法部要求提供參與國會暴動案調查的FBI特工名單。（美聯社）

2025/02/01 11:28

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普重新上任後，持續清洗內部，繼司法部解僱多名曾處理2021年1月6日國會暴動案件的檢察官後，也勒令至少6名聯邦調查局（FBI）高級幹部在2月3日前退休或請辭，同時要求提供參與國會暴動案調查的FBI特工名單。

綜合美國媒體報導，有知情人士爆料，至少6名聯邦調查局（FBI）高級幹部被勒令在下週一前退休或請辭，同時司法部代理副部長博夫（Emil Bove）在備忘錄中更進一步要求，FBI各辦公室提供參與調查國會暴動案的所有僱員的姓名、頭銜和辦公室，最後活動日期，已供司法部審查。

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FBI代理局長德里斯科爾（Brian Driscoll）在寫給FBI所有人員的信中表示，這一要求涉及全國數千名支援這些調查工作的特工，名單還「包括他自己以及代理副局長」。

該要求引發FBI內部強烈反彈。一名特工匿名表示，此舉恐讓FBI失去獨立性，影響未來辦案公正性；聯邦調查局特工協會表示，解僱數百名特工將嚴重削弱該局保護國家免受國家安全和犯罪威脅的能力，並最終導致FBI及其新領導層失敗。

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