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    魯比歐將參觀運河 巴拿馬總統：所有權不容談判

    巴拿馬總統穆里諾（見圖）強調，運河主權屬於巴拿馬。（歐新社）

    巴拿馬總統穆里諾（見圖）強調，運河主權屬於巴拿馬。（歐新社）

    2025/01/31 19:57

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將在當地時間週日（2月2日）造訪巴拿馬，並參觀巴拿馬運河，在美國總統川普（Donald Trump）揚言收回運河的背景下，魯比歐此行格外引人注目，不過巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）週四（30日）重申，運河主權屬於巴拿馬，他不會跟美方談判。

    《美聯社》報導，川普在重返白宮前表示他有意收回巴拿馬運河，更在上任當天宣稱，美國船隻在使用巴拿馬運河時被「大幅超額收費」，又稱「中國正在運營巴拿馬運河」。

    穆里諾週四在例行記者會上則試圖減緩緊張局勢，他說他想要澄清人們對於中國介入巴拿馬運河營運的疑慮─香港財團管理運河兩端的港口，但巴拿馬掌控運河，他也指責與中國建立外交關係的前任總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）應負起相關責任。

    當被問及有關運河移交給美國的議題時，穆里諾回答：「不可能。這沒得談。這件事到此為止。運河屬於巴拿馬。」

    穆里諾補充說，他只會跟來訪的魯比歐跟討論關於移民、國防與打擊運毒等議題，「我唯一想要的就是將道路上所有垃圾清乾淨，打理桌子，跟美國非常坦率地對話。」

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