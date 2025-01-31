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    緬甸緊急狀態再延長半年 軍政府擬年底前舉辦大選

    緬甸軍政府領導人敏昂萊（中）本月25日出席仰光的農曆新年活動。（法新社）

    緬甸軍政府領導人敏昂萊（中）本月25日出席仰光的農曆新年活動。（法新社）

    2025/01/31 17:08

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府今（31）日宣布將國家緊急狀態再度延長6個月，儘管軍政府宣稱延長緊急狀態是為了大選做準備，但卻沒有給出舉辦選舉的確切日期。

    《路透》報導，緬甸廣播電視台（MRTV）在Telegram上發布聲明說：「若要成功舉辦大選，還有許多任務要達成。尤其是為了一場自由與公正的選舉，穩定與和平有其必要。」

    以敏昂萊（Min Aung Hlaing）為首的緬甸軍方於2021年2月發動政變，推翻了由國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（NLD）政府，此後緬甸便陷入內戰，至今仍動盪不安。

    軍政府去年表示計畫在今年舉辦大選，並為此展開人口普查，但根據去年12月公布的普查報告，全緬甸330個鄉鎮中，軍政府僅統計了其中145個行政區的人口。一名消息人士則說，軍方擬在2025年年底前，於160到170個鄉鎮舉行選舉作業。

    反對派譏嘲軍政府籌備大選只是在作秀，因為有數十個反對黨被禁止參選，僅有親軍方的政黨才能參與，何況屆時預期僅有半數國民有投票權。

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