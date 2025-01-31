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    中國屁孩過年鞭炮丟化糞池引爆炸！ 多車受損恐賠2750萬

    中國四川男童初二將鞭炮丟進化糞池內引發沼氣爆炸，導致現場多輛豪車受損，網傳賠償金額達到600萬人民幣。（圖擷自bilibili）

    中國四川男童初二將鞭炮丟進化糞池內引發沼氣爆炸，導致現場多輛豪車受損，網傳賠償金額達到600萬人民幣。（圖擷自bilibili）

    2025/01/31 12:52

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕過年讓全家變窮鬼！中國四川省內江市資中縣1名男童，初二（30日）將鞭炮丟進化糞池內引發沼氣爆炸，導致現場多輛豪車受損，男童和家長隨即遭警方帶走，網傳賠償金額達到600萬人民幣（約新台幣2750萬元）。

    從中國微博和影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）可以看到，男童當時鬼鬼祟祟地四處張望，發現沒人注意後彎腰丟下鞭炮並迅速跑開，地面隨即鼓起炸裂造成車輛翻覆，其作案過程全被一旁的監視器拍下。

    中國網友透露，受損的車型包括奧迪A8、Lexus ES、林肯汽車旗艦車款Continental、保時捷Macan、荒原路華（Land Rover）攬勝休旅車，賠償金額有人說是580萬人民幣（約新台幣2660萬元），也有消息指稱是600萬人民幣。

    網友對於男童釀出大禍議論紛紛，有人直指既然家長不教的話，那就讓社會來教育男童這慘痛的一課，還有網友笑稱這家庭恐怕三代人都要努力工作還錢了。

    男童作案過程被監視器拍下。（圖擷自bilibili）

    男童作案過程被監視器拍下。（圖擷自bilibili）

    男童和家長被警方帶走。（圖擷自微博）

    男童和家長被警方帶走。（圖擷自微博）

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