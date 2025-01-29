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    DeepSeek橫空出世 白宮評估對國安影響

    擔心中國低成本AI模型出現威脅到OpenAI和谷歌（Google）等美國主要AI企業在市場上的主導地位，投資人昨天在全球拋售科技股，白宮發言人李威特今表示，美國官員正在調查中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek對國家安全的影響。（路透）

    擔心中國低成本AI模型出現威脅到OpenAI和谷歌（Google）等美國主要AI企業在市場上的主導地位，投資人昨天在全球拋售科技股，白宮發言人李威特今表示，美國官員正在調查中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek對國家安全的影響。（路透）

    2025/01/29 14:44

    〔中央社〕白宮發言人李威特今天表示，美國官員正在調查中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek對國家安全的影響。

    路透社報導，李威特（Karoline Leavitt）說，國家安全會議（National Security Council）正在檢視此一應用程式的影響。她說：「這對美國AI產業是一記警鐘。」她同時表示，白宮正致力「確保美國AI的主導地位」。

    由於擔心中國低成本AI模型出現威脅到OpenAI和谷歌（Google）等美國主要AI企業在市場上的主導地位，投資人昨天在全球拋售科技股。

    白宮AI和加密貨幣專家塞克斯（David Sacks）在福斯新聞網（Fox News）被問及DeepSeek崛起是否涉及智慧財產權盜竊。

    塞克斯說：「嗯，有可能。AI領域有一種叫做蒸餾（distillation）的技術，你將經常聽到這種技術，意思是一個模型向另一個模型學習。」

    塞克斯補充說：「我認為，未來幾個月你將看到的事情之一就是，我們的AI領頭企業會採取措施嘗試防止蒸餾…這肯定會減少一些模仿而來的模型。」

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