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    波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

    Vezhen號貨船涉嫌破壞波羅的海海纜，目前停泊在瑞典接受檢查。（法新社）

    Vezhen號貨船涉嫌破壞波羅的海海纜，目前停泊在瑞典接受檢查。（法新社）

    2025/01/27 22:04

    〔中央社〕波羅的海（Baltic Sea）海底一條連接瑞典與拉脫維亞的光纖電纜昨天遭到破壞後，瑞典安全局今天表示，已追趕並攔截一艘懸掛馬爾他旗幟的散裝船，並且扣船調查。

    路透社報導，瑞典安全局（Swedish Security Service）發言人威克斯楚（Johan Wikstrom）表示：「我們可以證實，瑞典當局相關人員已登上這艘船進行調查。」

    法新社報導，過去幾個月來，波羅的海頻傳海纜遭蓄意破壞的可疑事件，對此周邊國家紛紛加強防範工作。部分觀察家將這些事件歸咎俄羅斯。

    船舶追蹤服務網站Marine Traffic的資料顯示，這艘名為Vezhen的散裝船，昨天在瑞典海岸防衛隊伴航下進入瑞典水域，隨後於當地停泊。Vezhen於格林威治標準時間昨天凌晨0時45分航經這條光纖電纜所在的海域上方。

    瑞典TV4電視台播出的畫面顯示，Vezhen停靠在瑞典南部喀斯克羅納（Karlskrona）海軍基地以南約10公里處。影像顯示，這艘船似乎有一個船錨受損。

    Vezhen屬於保加利亞航運公司（Navigation Maritime Bulgare），該公司執行長卡爾契夫（Alexander Kalchev）告訴法新社，Vezhen昨天「遭瑞典海岸防衛隊追逐，被要求進入他們的領海，目前正停在錨地…接受調查。」

    卡爾契夫否認該船涉及任何破壞行為，他說：「我相信我們無法斷言…這是惡意行為。」

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