緊追不捨！ 川普：格陵蘭居民希望「與我們在一起」

美國總統川普在「空軍1號」上再談格陵蘭島的歸屬問題，稱5萬7000名格陵蘭居民希望成為美國的一部分。（美聯社）

2025/01/27 17:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普25日在「空軍1號」上提到，他相信美國會擁有格陵蘭島，且格陵蘭的5萬7000居民也希望「與我們在一起」。這是媒體披露川普就格陵蘭主權歸屬問題與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）激烈通話後，川普最新表態。

英國《衛報》26日報導，川普表示，「我確實相信我們會得到格陵蘭島，因為它的確關乎全世界的自由。」自連任以來，川普多次提及他有意控制格陵蘭，甚至放話不惜透過經濟或軍事手段，因為鑑於中國和俄羅斯對北極的龐大投資，該島對於美國國家安全變得極為重要。格陵蘭現由丹麥控制，但擁有很大程度的自治權。

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川普也重申：「我認為我們會擁有它」，並聲稱格陵蘭嶼的5萬7000名居民「希望與我們在一起」。

在川普發表最新言論之前，英國《金融時報》引述5位現任及前任歐洲資深官員披露，川普1月15日與丹麥總李德瑞德里克森進行一次「可怕」的通話，據稱川普在通話中表現出侵略性和對抗性，試圖接管格陵蘭島。

丹麥議會國防委員會主席、保守黨議員賈洛夫 （Rasmus Jarlov） 25日在社群平台X上發文表示，丹麥絕不會違背5萬7000名公民的意願，讓他們成為美國人， 「我們知道美國是一個強大的國家，我們不是。美國想做到什麼程度，就看美國自己，但無論如何。我們仍然會說不」。

隨著氣候危機惡化，格陵蘭島位於美國和歐洲之間，地理位置優越，是一個潛在的地緣政治戰場。島上巨大冰蓋和冰川的迅速融化，引發人們對石油鑽探和開採銅、鋰、鈷和鎳等重要礦物的興趣，儘管格陵蘭島於2021年停止發放探勘許可證。

北極冰層融化也使開闢新航線變得可能，甚至有潛力取代蘇伊士運河和因嚴重乾旱而交通量減少的巴拿馬運河。

在空軍1號上，川普也重申他對加拿大的觀點，稱加拿大應該成為美國的一個州，「他們將得到更好的待遇、更好的照顧和更低的稅收，他們也會更加安全」。

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