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    馬達加斯加全村大搜救 洪水中救回逾萬隻瀕危陸龜

    馬達加斯加拉瓦沃洛居民用簡易竹筏載著從洪水中救回的瀕危陸龜。（美聯社）

    馬達加斯加拉瓦沃洛居民用簡易竹筏載著從洪水中救回的瀕危陸龜。（美聯社）

    2025/01/25 19:21

    〔編譯管淑平／綜合報導〕氣旋「迪克拉迪（Cyclone Dikeledi）」1月中旬侵襲非洲東南岸島國馬達加斯加，引發洪水，該國一座陸龜保育中心內，收容逾萬隻陸龜被水沖走，為此，當地村民全村出動，搶救回上萬隻瀕危陸龜。

    《美聯社》25日報導，這座拉瓦沃洛陸龜中心（Lavavolo Tortoise Center）收容1萬2000隻非法走私被查獲沒收而來的蛛網陸龜和射紋陸龜，大多數年齡約25到50歲，以陸龜來說是青少年。1月中氣旋侵襲後，為拉瓦沃洛當地帶來高達1公尺的洪水，保育中心未倖免於難，園內陸龜隨著洪水四散。

    中心職員、村民、甚至員警都加入搶救行動，大家拿著用各式物品充當的容器，在及腰的積水中四處撈烏龜。負責這座保育中心的龜類保育組織「國際龜類生存聯盟（Turtle Survival Alliance）」馬達加斯加分部主任拉扎菲曼蒙吉雷比（Hery Razafimamonjiraibe）估計，眾人合力已經救回1萬多隻，但確切數字還有待正式統計；另外找到大約700隻陸龜屍體，多半是在洪水中，被困在殘骸物或岩石中喪命。

    射紋龜（Radiated tortoise）和蛛網陸龜（Spider tortoise）為馬達加斯加特有種，都被列入《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List）》中的「極危」 物種，前者通常可長到約30公分，但是可活100年、甚至更久。這兩種陸龜都因棲息地遭破壞和盜獵，數量大減，龜類生存聯盟指出，已有65%的野生射紋龜消失。

    拉瓦沃洛民眾在深及腰的洪水中搜救陸龜。（美聯社）

    拉瓦沃洛民眾在深及腰的洪水中搜救陸龜。（美聯社）

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