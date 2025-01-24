川普強調與習近平關係「非常好」 將聚焦公平貿易與全球合作

美國總統23日於瑞士達沃斯世界經濟論壇中在談到未來的美中關係時表示，期望在未來四年內與中國建立好的合作關係，且稱與中國國家主席習近平關係「非常要好」。（彭博）

2025/01/24 12:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統23日於瑞士達沃斯世界經濟論壇中在談到未來的美中關係時表示，期望在未來四年內與中國建立好的合作關係，且稱與中國國家主席習近平關係「非常要好」。

據川普於論壇中表示，在貿易領域，希望能夠達成公平的競爭環境。儘管目前美中關係因美國對中國的貿易逆差問題而面臨挑戰，但川普強調，公平競爭是美國追求的目標，而非單方面的利益。據報導，該貿易逆差在拜登執政期間持續擴大，達到1.1兆美元（約36兆新台幣），這也是兩國關係中的一大焦點。

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川普透露，他對習近平有著積極的看法，並表示自己與中國領導人之間一直保持良好關係。他認為，儘管兩國關係曾因新冠疫情的爆發而有所緊張，但他始終對未來與中國的合作持正面態度。

談及國際政治問題，川普還提到，中國在俄羅斯與烏克蘭戰爭中的角色至關重要。川普希望中國能夠發揮更積極的作用，幫助推動俄烏戰爭的結束。川普認為，作為全球大國，中國有能力對該局勢產生重大影響，並期盼兩國在此問題上的協調與合作。

此外，川普也討論了核武裁減的問題，並透露他曾與俄羅斯總統普廷進行過有關核武問題的對話。儘管此前的選舉結果令他感到困惑，川普強調，普廷對於減少核武的意願極強，而中國也對此表示支持。川普指出，儘管核武對人類構成極大的毀滅性威脅，但他認為進行核武裁減是完全有可能實現的。他還表示，若能達成核武裁減協議，這將對全球安全和地球未來產生深遠的積極影響。

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