4年輪迴！拜登依循白宮傳統 卸任前將留信給川普

美國總統拜登2021年12月13日在白宮橢圓形辦公室的堅毅桌（Resolute Desk）前簽署行政命令。如今，他也將依循傳統，在這張歷史悠久的桌子上，留下一封信給繼任者川普。（美聯社）

2025/01/20 16:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕即將卸任的總統給繼任者寫信，並將信留在白宮橢圓形辦公室的堅毅桌（Resolute Desk）上，已成為美國近代的慣例。美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統拜登將依循近代美國總統傳統，在他卸任前，留下一封信給即將就任的總統當選人川普。

4年前，川普拒絕承認敗選並缺席拜登的就職典禮，但拜登事後透露，川普依循了一項總統傳統，在白宮橢圓形辦公室的堅毅桌上給他留了一封信。拜登曾形容這封信「非常大方」（very generous），儘管信件內容從未對外公開。

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拜登在19日，也就是他總統任期結束的前一天，於南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）的國際非裔美國人博物館發表演說，透露這個消息。

CNN報導指出，2021年，川普打破了許多慣例，卻維持了這項傳統，他身邊的人表示，這是因為川普對前總統歐巴馬在他2017年就職時留給他的信「著迷不已」（fascinated）。川普深受感動，甚至在讀完信後立即試圖致電歐巴馬，但當時歐巴馬已啟程飛往加州，兩人最終並未直接通話。

據報導，當時一位川普的高級助理向CNN透露，川普2021年留給拜登的信是一封「私人信件」（personal note），內容祈禱美國國運昌隆，並期許新政府能好好照顧這個國家。

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