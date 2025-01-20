速判速決！中國珠海撞人35死、江蘇砍人8死 兇嫌今皆執行死刑

中國廣東省珠海市去年11月11日車輛衝撞行人35死43傷、去年11月16日江蘇砍人8死的兇嫌，都在今天（20日）被執行死刑。圖為珠海撞人現場畫面。（圖擷自@dummylcdtv「X」帳號）

2025/01/20 15:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省珠海市去年11月11日發生車輛衝撞行人的慘案，造成35人死亡、43人受傷，珠海中級人民法院旋即於同年12月27日將62歲兇嫌樊維秋判處死刑，並於今天（20日）執行，從判死到處死不到1個月；同段時間在江蘇砍人8死的兇嫌徐加金，也是在今天被行刑。

據《央視新聞》報導，在珠海市中級人民法院宣判樊維秋死刑、剝奪政治權利終身後，經由廣東省高級人民法院複審並報請最高法院核准，再由最高法下達執行死刑命令，將樊維秋處死。

請繼續往下閱讀...

據《新華社》報導，中國江蘇省宜興市「無錫工藝職業技術學院」，去年11月16日發生8死17傷砍人案，兇嫌徐加金為該校應屆畢業生，因沒有拿到畢業證書、對實習薪酬不滿進而犯案。

去年12月17日，無錫市中級人民法院判處徐加金死刑、剝奪政治權利終身，經江蘇省高級人民法院複審並報請最高法院核准，同樣在今天處死。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法