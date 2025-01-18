為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    前中國地質調查局長遭指受賄逾1億元、洩國家秘密

    中國前地質調查局長鍾自然。（圖擷自微博）

    中國前地質調查局長鍾自然。（圖擷自微博）

    2025/01/18 20:22

    〔中央社〕前中國地質調查局局長鍾自然落馬一年後，昨天就其受賄、故意洩露國家秘密開庭審理。他被指受賄人民幣2356萬餘元（約新台幣1億602萬元），並將機密級文件交予不應知悉者閱看保管，情節嚴重。

    人民日報App（應用程式）報導，浙江省寧波市中級人民法院17日一審開庭審理了前自然資源部黨組成員、前中國地質調查局黨組書記、局長鍾自然受賄、故意洩露國家秘密一案。對受賄部分公開審理；對故意洩露國家秘密部分依法不公開審理。

    檢方指控：2011年至2023年，鍾自然利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2356萬餘元。

    檢方表示，2019年，鍾自然違反保守國家秘密法的規定，將機密級文件交予不應知悉者閱看並保管，「情節嚴重」。

    鍾自然當庭表示認罪悔罪，法院擇期宣判。

    鍾自然在2024年1月受查落馬，是自然資源（國土資源）系統近10年來首名落馬高官。

    鐘自然1962年生，於2014年6月出任國土資源部黨組成員、中國地質調查局黨組書記，同年7月擔任國土資源部黨組成員、中國地質調查局長、黨組書記，之後擔任自然資源部黨組成員、中國地質調查局長、黨組書記等職。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播