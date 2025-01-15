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    美準國安顧問：延續拜登政府印太戰略 繼續對台軍售

    美國候任國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）14日表示，川普新政府將加強華盛頓的印太戰略──包括確保對台延宕的軍售將會交付，以遏制北京在該地區的野心。（路透）

    美國候任國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）14日表示，川普新政府將加強華盛頓的印太戰略──包括確保對台延宕的軍售將會交付，以遏制北京在該地區的野心。（路透）

    2025/01/15 17:18

    〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，美國候任國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）14日在華府的一場活動中表示，川普新政府將加強華盛頓的印太戰略──包括確保對台延宕的軍售將會交付，以遏制北京在該地區的野心。

    在川普將於1月20日就任的前一週，瓦爾茲發表談話，承諾將利用印太夥伴關係，包括與澳洲和英國在科技供應鏈上的三邊安全聯盟，來對抗中國的影響力。他的言論提供了川普自去年11月勝選以來最明確的信號，表明川普新政府可能對印太地區和台灣採取何種戰略。

    川普經常就國防支出比重批評美國盟友，他重返白宮令歐洲和亞洲許多盟友感到不安，擔憂他不像拜登總統那樣致力於建立夥伴關係。

    瓦爾茲14日與現任國安顧問蘇利文出席「美國和平研究所」在華府舉辦的「傳遞接力棒」（Pass the Baton）活動時，明確表示美國將繼續在印太地區建立夥伴關係。

    瓦爾茲指出：「我對本屆政府讚揚的一點是，它們在南韓、美國和日本之間建立的三方對話，以及美國、日本和菲律賓之間的三方對話。這些行動真正幫助這些國家和政府克服歷史仇恨，實現自由開放的印太地區共同願景，所以我認為這些事情都會繼續下去。」

    瓦爾茲也強調，川普新政府將確保對台灣積壓的200億美元軍售將會交付，以作為一種威懾（中國的）措施，這是川普在競選期間一再迴避的問題。

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